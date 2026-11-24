INSS começa a pagar 13º salário de aposentados e pensionistas; veja calendário

O valor varia conforme o benefício recebido e o período em que o segurado teve direito ao pagamento.

O pagamento do 13º contempla segurados que, ao longo de 2026, receberam benefícios previdenciários. ( Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil )

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia, nesta terça-feira (24/11), o pagamento dos benefícios referentes ao mês de novembro e do 13º salário para aposentados e pensionistas. Os depósitos serão realizados de acordo com o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço.

Para saber quando o dinheiro estará disponível, o segurado deve consultar o número do benefício. Por exemplo, se a identificação for 0108-4, o número considerado para o calendário é o 8.

Calendário de pagamento do INSS para novembro

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo começam a receber nesta terça-feira (24). Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão os depósitos iniciados em 1º de dezembro. Em ambos os casos, os pagamentos seguem até 7 de dezembro.

Benefícios de até um salário mínimo

Final 1: 24 de novembro;

Final 2: 25 de novembro;

Final 3: 26 de novembro;

Final 4: 27 de novembro;

Final 5: 30 de novembro;

Final 6: 1º de dezembro;

Final 7: 2 de dezembro;

Final 8: 3 de dezembro;

Final 9: 4 de dezembro;

Final 0: 7 de dezembro.

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Benefícios acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de dezembro;

Finais 2 e 7: 2 de dezembro;

Finais 3 e 8: 3 de dezembro;

Finais 4 e 9: 4 de dezembro;

Finais 5 e 0: 7 de dezembro.

Como consultar a data de pagamento do INSS?

Os aposentados e pensionistas podem verificar o número do benefício e a previsão de depósito pela internet, por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Após acessar a plataforma com a conta Gov.br, basta selecionar a opção “Extrato de pagamento” para consultar as informações sobre os valores e as datas. Outra alternativa é entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS, pelo telefone 135. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

O pagamento do abono anual é destinado aos segurados que recebem determinados benefícios previdenciários. Entre eles estão:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

O valor do 13º salário varia conforme o benefício recebido e o período em que o segurado teve direito ao pagamento.