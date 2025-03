Índice S&P 500 cai 10% de recorde e tem primeira correção desde outubro de 2023

O índice S&P 500 caiu 1,4% e sofreu sua primeira correção desde outubro de 2023, com um declínio de mais de 10% em relação ao recorde de 19 de fevereiro, diante das apreensões sobre a guerra tarifária. O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 200% sobre as importações de bebida alcoólica da União Europeia depois que o bloco revidou suas taxas sobre as importações de aço e alumínio.

O Nasdaq sofreu uma correção na semana passada e até o fechamento de quinta-feira caiu mais de 14% de sua máxima de dezembro.

O Dow Jones recuou mais de 9% de seu próprio recorde. Fonte: Dow Jones Newswires