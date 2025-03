Imposto de Renda: declaração pré-preenchida reduz risco de cair na “malha fina”, afirma contador

A Receita Federal recebeu cerca de 4.673.083 declarações do Imposto de Renda até a manhã da última sexta-feira, 28. Além de fazer a divulgação dos dados, o órgão enfatizou que o prazo para envio termina no dia 30 de maio. No Pará, a expectativa é que mais de um milhão de contribuintes prestem contas ao fisco e para facilitar a contabilização dos rendimentos, os cidadãos podem contar com a ajuda da declaração pré-preenchida, que promete facilitar o preenchimento de dados e reduzir erros e futuros prejuízos com a Receita.

Essa modalidade de declaração importa automaticamente diversas informações vinculadas ao CPF do contribuinte, como rendimentos salariais, pagamentos de serviços de saúde, informações bancárias e investimentos. A integração é feita com base em dados enviados por empregadores, bancos, planos de saúde e outros prestadores de serviço.

Segundo a Receita Federal, novos dados serão incorporados à pré-preenchida até o dia 1º de abril, incluindo saldos bancários, investimentos, patrimônio imobiliário, doações realizadas, criptoativos e previdência. No entanto, o fisco alerta que a declaração só importará os dados se as fontes pagadoras e demais instituições tiverem enviado as informações corretamente. Divergências podem ocorrer e por isso, é fundamental que o contribuinte revise os valores antes do envio.

O contador André Charone destaca que a declaração pré-preenchida reduz significativamente as chances de cair na malha fina, já que minimiza erros manuais na hora do preenchimento. "Ela importa cerca de 90% das informações automaticamente, facilitando a conferência e evitando esquecimentos por parte do contribuinte, como omitir rendimentos de empregos temporários", explica Charone.

VEJA MAIS

Para acessar a pré-preenchida, é necessário ter conta no portal Gov.br com nível de segurança prata ou ouro. Além da praticidade, outra vantagem é a prioridade na restituição.

Apesar dos benefícios da pré-preenchida, a Receita Federal reforça que a responsabilidade pelo preenchimento correto é do contribuinte. Caso haja divergências nos dados importados, é necessário fazer os ajustes antes do envio para evitar problemas futuros. "A ferramenta é um grande avanço, mas não isenta o contribuinte de revisar tudo antes de confirmar a entrega", alerta Charone.

Por fim, é recomendável que os contribuintes juntem toda a documentação necessária antes de iniciar o preenchimento da declaração, conferindo atentamente as informações para garantir a precisão dos dados.