Idec notifica Nubank sobre fraudes em contas por invasão de celulares

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) notificou o Nubank sobre relatos de fraudes sofridas por clientes da fintech a partir da invasão de seus telefones celulares. O Idec enviou um relatório sobre o crime e questionou a forma como o neobanco garante a segurança dos consumidores.

De acordo com o Idec, relatos feitos através das redes sociais e plataformas de reclamação, inclusive do governo, indicam que pessoas tiveram suas contas invadidas por um programa malicioso. A partir dessa invasão, os criminosos teriam contratado empréstimos fraudulentos em nome das vítimas e transferido grandes quantidades de recursos de suas contas.

Alguns relatos indicam que, mesmo as operações fugindo dos padrões dos donos das contas, os sistemas de antifraude do Nubank não detectaram problemas e permitiram que as transações ocorressem.

A fintech enviou um alerta por e-mail aos clientes, chamando a fraude de golpe do acesso remoto, e afirmou que os fraudadores obtêm acesso aos telefones por meio do download de aplicativos-pirata.

Por que sistema não tomou medidas preventivas?

O Idec pediu mais informações ao Nubank sobre o ocorrido e questionou por que medidas preventivas não foram tomadas antes. Além disso, a entidade pediu que a fintech informe como está lidando com os clientes que foram vítimas de golpes. O advogado do Programa de Serviços Financeiros do Idec, Fábio Machado Pasin, ressaltou que o banco é responsável por garantir a qualidade e segurança do serviço oferecido, arcando com prejuízos causados aos consumidores.

"O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) obriga o fornecedor a responder pela reparação dos danos causados às pessoas consumidoras pelos defeitos decorrentes da prestação de seus serviços", diz em nota o advogado.

O Nubank tem 15 dias para enviar uma resposta ao Idec. A fintech afirmou que mantém "vigilância constante" sobre a utilização de seus serviços e que a segurança é uma prioridade desde o primeiro dia. A empresa disse que coopera com as autoridades responsáveis pelo cuidado com o consumidor e que mantém equipes especializadas e canais abertos 24 horas para atender às vítimas.

"Reafirmamos o nosso compromisso com a proteção dos nossos mais de 70 milhões de clientes, mantendo uma vigilância constante sobre a utilização dos nossos serviços, incluindo o desenvolvimento de ferramentas de proteção para ajudar os usuários na prevenção e inibição de golpes", prosseguiu o Nubank.