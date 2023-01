Ibovespa, índice da bolsa brasileira, opera em queda nesta quinta; veja por que

Principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira (12), com investidores aguardando a divulgação da inflação nos Estados Unidos e o anúncio de medidas econômicas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Por volta das 10h25, por exemplo, o índice caía 0,84%, a 111.572 pontos. E no dia anterior, avançou 1,53%, na 6ª alta consecutiva, aos 112.517 pontos. Com o resultado atual, o Ibovespa passou a acumular uma alta de 2,53% no ano. As informações são do G1.

Instabilidade

Os dados sobre a inflação dos Estados Unidos, aguardados pelos investidores, podem influenciar a direção da política monetária na maior economia do mundo. As atenções ficam voltadas também para os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Com as taxas americanas entre 4,25% e 4,5% ao ano, atualmente, a percepção do mercado é de que os juros devem continuar elevados por algum tempo como forma de combater a inflação, mas com redução no ritmo das altas.

Já localmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta, que o setor de serviços no Brasil registrou variação nula (0%) em novembro na comparação com outubro, após o segmento ter registrado queda de 0,5% em outubro, o que interrompeu uma sequência de cinco meses seguidos de taxas positivas.

Além disso, na tarde desta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia medidas econômicas.