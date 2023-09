Grupo Liberal lança 2ª Edição do Anuário do Direito do Pará 2023

O Grupo Libera l lançou o Anuário do Direito do Pará 2023, em evento com a presença dos principais nomes da advocacia paraense, na noite desta quinta-feira (31), no Restô do Porto, no bairro do Reduto, em Belém. Profissionais e representantes de empresas de advocacia e de instituições públicas e de classe, como a Associação de Procuradores do Estado do Pará e a Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Pará) prestigiaram o lançamento da publicação, reconhecida como vital para o segmento advocatício.

Diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana observou que uma das finalidades do Anuário é levar conhecimento sobre a atuação e o funcionamento do setor do direito no Pará.

“A segunda edição do Anuário ganhou ainda mais adesão. A gente considera importante que a sociedade se informe sobre este segmento da advocacia, sobre os direitos, os nossos direitos. O Anuário reúne escritórios novos e antigos também, e agora trouxemos a advocacia pública, a exemplo da Associação dos Procuradores do Estado e da Defensoria Pública, então vida longa para o Anuário”, enfatizou Rose Maiorana.

O presidente da Associação de Procuradores do Estado do Pará, Roland Massoud, compareceu ao evento, e considerou interessante o livro abrir espaço para a advocacia pública, não somente para a advocacia privada.

“Nós somos a Associação dos Procuradores do Estado e eu sei também que a Defensoria Pública participa do projeto. Nós, enquanto procuradores fazemos a defesa dos processos em que o estado é interessado, trabalhamos ativamente para a adequada e correta implementação das políticas públicas”, disse Massoud.

Roland Massoud acrescentou: “nossa Câmara de Conciliação é exemplo para o Brasil inteiro, nós já fizemos mais de 6 mil acordos. Ficamos felizes de mostrar para sociedade quem nós somos e o que nós fazemos, eu espero que a sociedade tenha acesso ao material e saiba que nós estamos aqui e estamos à disposição”.

Para o jornalista Felipe Melo, head de Conteúdo do Grupo Liberal , a nova versão é valiosa. “É fato que este trabalho é um sucesso, no ano passado o projeto era inicial, este ano, a publicação aumentou em 20% o número de páginas, e assim, os profissionais aderiram, abraçaram o projeto com vontade de participar e falaram das perspectivas da classe jurídica e isso mostra o quanto que o Anuário do Direito é um trabalho importante para a sociedade”, frisou Melo.

O presidente da OAB Pará, Eduardo Imbiriba, fez questão de parabenizar o Grupo Liberal pela iniciativa. “É importante e a publicação, esse evento está crescendo. O Anuário congrega vários profissionais e instituições e a gente fecha o mês da advocacia, comemorando o fortalecimento e a união da classe”.

"Agosto é o mês que se comemora a implantação dos cursos de direito no Brasil, um evento como esse, que congrega os escritórios e as instituições, incluindo as instituições de ensino superior, como a Fibra que é uma grande parceira, é honroso para nós, pois é hora de congregar, é hora de unir, é dessa forma que a gente tem que trabalhar na sociedade

Defensora pública, em Salinas, Jaqueline Loureiro destacou: “acho que é importante a sociedade conhecer o nosso trabalho porque, nós, da Defensoria, trabalhamos para o povo e o povo tem que conhecer, tomar conhecimento disso e dos seus direitos”.