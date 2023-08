Greve na Funpapa entra no 2º dia e gera nova fila em frente ao CadÚnico da Augusto Montenegro

O segundo dia da greve dos servidores da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) foi marcado por uma manifestação da categoria em frente à Central do Cadastro Único (CadÚnico), localizada na Augusto Montenegro, nesta terça-feira (29). No local, uma enorme fila de beneficiários de programas sociais voltou a se formar. Os atendimentos iniciaram mais cedo, às 6 horas, e segundo algumas pessoas ouvidas pelo Grupo Liberal, o número de senhas foi ampliado de 120 para cerca de 170, para atender a demanda. Mesmo assim, por volta das 8h30, muitas pessoas ainda aguardavam na fila sem a garantia do atendimento.

Valdecir do Rosário, borracheiro de 54 anos, buscou a Central do CadÚnico para verificar se teria direito a um benefício do governo. Ele chegou por volta das 7h30, e não conseguiu senha. "Eu tenho meu compromisso, eu estou aqui porque eu preciso, se eu não precisasse eu não estaria aqui", reclamou.

No dia anterior, por causa da greve, a abertura da Central atrasou, enquanto um grande número de pessoas aguardavam atendimento desde as primeiras horas da madrugada. Muitos beneficiários também retonaram para casa sem serem atendidos.

Servidores protestam no segundo dia de greve (Ivan Duarte / O Liberal)

Os trabalhadores da Fundação paralisaram suas atividades por tempo indeterminado e reivindicam melhores condições de trabalho, realização de concurso público e realinhamento da tabela salarial previsto no Plano de Cargos e Carreira da categoria. O órgão municipal responde pela implementação da política de assistência social de Belém.

Além do Cadastro Único, estão sob responsabilidade da Funpapa os Centros de Referência da Assistência social (CRAS), Centros de Referencia Especializados (CREAS), Espaços de Acolhimento (abrigos) , Centro de Atendimento a moradores de Rua e Centro DIA. Segundo o Sindicato da categoria, ao todo, 631 servidores efetivos trabalham nesses locais e ainda na sede administrativa e almoxarifado da Fundação.

O grupo Liberal procurou novamente a Prefeitura de Belém pra comentar sobre o assunto e aguarda um retorno.

