Governo terá R$ 70 bi a mais em despesas para congelar em 2027 com pacote fiscal, diz ministro

O governo ganhará uma margem adicional de R$ 70 bilhões em despesas para congelar em 2027 após a aprovação do projeto de ajuste fiscal no Congresso Nacional, afirmou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

O pacote foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta semana. O governo discute ainda o envio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para controlar o crescimento de gastos obrigatórios, mas a medida ainda não foi definida.

Segundo Moretti, o que foi aprovado até o momento é suficiente para entregar as contas públicas com superávit em 2027, o primeiro ano de Lula 4.

"Nossa sensação é de entregar as contas em ordem", disse Moretti. "Não está tudo feito, mas com instrumentos para que a gente siga nesse processo de consolidação fiscal."

A meta do Executivo é entregar um superávit de R$ 73,2 bilhões no ano que vem, com um piso de tolerância de R$ 36,6 bilhões, sem contar as despesas que ficam fora da conta.

Com a nova lei, em caso de contingenciamento - congelamento de gastos para cumprir a meta fiscal e entregar as contas no azul -, o limite de despesas do arcabouço fiscal vai diminuir de 2,5% para 2%.

Para chegar ao centro da meta fiscal, o governo poderá fazer um congelamento maior, incluindo gastos obrigatórios com "controle de fluxo", que hoje são imunes à contenção de verbas, na contenção e ganhando como "bônus" a autorização para limitar as compensações tributárias no mesmo valor.

As emendas parlamentares também entrarão na contenção, na mesma proporção das despesas controladas pelo Poder Executivo.

Segundo Moretti, as medidas aumentam a chamada "margem contingenciável" - ou seja, o rol de gastos que podem ser congelados.

Não entram nesse rol despesas rígidas como benefícios da Previdência Social, que são obrigatórios pela Constituição, mas serão incluídos gastos que até agora o Executivo não tinha margem para segurar, como o Seguro Defeso e o Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), segundo Moretti.