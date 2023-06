Governo deve lançar pacote de incentivo à indústria automotiva nesta segunda-feira (5)

O Governo Federal vai lançar nesta segunda-feira (5) um pacote de incentivo à indústria automotiva. A gestão definiu na última semana que o programa irá durar quatro meses e o gasto é estimado no valor de R$ 500 milhões.

Segundo as medidas anunciadas no final de meio, a alíquota de impostos será alterada para incentivar a compra de automóveis com o preço final de até R$ 120 mil. Deverão entrar no programa 33 modelos de 11 marcas diferentes. Os níveis dos descontos irão depender de três fatores, como por exemplo, o preço, eficiência energética e densidade industrial no país.

Também terão reduções de PI e PIS/Cofins por 120 dias. Os descontos vão ficar entre 1,5% e 10,96% do preço final aos consumidores.

Dentro do programa, ainda haverá medidas de estímulo para a renovação de frota de caminhões e ônibus, porém, ainda não fazem parte do corte temporário de impostos.

Quando anunciou a medida no mês de maio, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, enfatizou que com esses descontos, o carro mais barato do país, que hoje, chega custar R$ 68 mil, sairia abaixo dos R$ 60 mil.