Gatonet ou TV box impõe riscos da pirataria; saiba como se livrar

Ao contrário do que muita gente pensa, o gatonet não está ligado ao fornecimento de internet, mas, talvez o nome sugira isso porque depende da internet para existir. Na prática, gatonet, tv box ou decodificadores clandestinos de tv por assinatura, são nomenclaturas dada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a oferta do acesso ilegal a conteúdos protegidos, por direito autoral, de serviços de TV por assinatura, plataformas e de outras opções de streaming, a tecnologia de transmissão de dados pela internet.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na quinta-feira (2), o superintendente de fiscalização da Anatel, no Brasil, Hermano Tercius, destacou que nem toda TV box é irregular. Existe o serviço legal e seguro, homologado e com o selo da Agência na superfície do equipamento (uma caixinha). Esses equipamentos passaram por testes de segurança promovidos pela Anatel, e, por isso, têm o selo de garantia da agência reguladora.

Mas, sem a homologação da Anatel, equipamentos TV box podem vir com programa malware instalado, dando acesso a dados sensíveis do usuário, como senhas e informações bancárias.

Como funciona a TV box

O aparelho TV box é um dispositivo que conta com um sistema operacional instalado — geralmente Android — e que serve para “converter” o aparelho de televisão comum em um televisor em smart. Isso facilita a vida de quem não quer ou não pode investir em uma TV smart, que já conta com uma interface integrada e acesso à internet, permitindo que se assista filmes, séries e outros tipos de conteúdos. Serviços pagos por assinatura.

Hermano Tercius informou que, por um ano e meio, a Anatel estudou diversos modelos destas caixas e constatou o risco do consumidor ter os dados roubados. “Não apenas os dados que ele insere no aparelho, mas os dados de qualquer equipamento que esteja conectado à mesma rede da TV box clandestina”, afirmou.

"O que eu quero dizer é que se o consumidor coloca uma TV box clandestina em casa e conecta no roteador, por cabo ou wifi, e nesta mesma rede wifi ele usa o computador e o celular, a gente conseguiu provar e inclusive fazer isso: de acessar nesta rede este computador, e conseguir gravar tela, fazer print da tela e acessar tudo o que está na tela do computador. Tudo fica acessível para criminosos que oferecem esse serviço, mas aproveitam para fazer esse tipo de coisa”, acrescentou o superintendente da Anatel.

Hermano fez questão de observar que como tudo que está na tela do computador fica acessível, se a pessoa estiver acessando o aplicativo bancário, o criminoso vai ver. “É um risco grave e foi esse risco que fez com que a Anatel intensificasse o combate à piarataria, partindo para o bloqueio das redes, para não precisar prender o equipamento (físico)”, disse ele.

Em 8 de fevereiro passado, a Anatel anunciou que retirou de circulação em todo o país mais de 1,4 milhão de aparelhos de TV Box, os "gatonet". O valor estimado desses aparelhos apreendidos soma quase R$ 400 milhões. A Anatel também informou que, gradualmente, vai bloquear o servidor que emitir sinal para os aparelhos piratas.

Apreensões no Pará

No Pará, a Anatel informou que apreendeu 52 mil TV box e mais 277 mil produtos não homologados entre carregadores de celulares e equipamentos de radiação restrita. As apreensões foram no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, no ano de 2020.

Para evitar os equipamentos clandestinos, deve-se atentar para o selo com a logomarca da Anatel, que vem com o número de homologação. Na dúvida sobre este número, o consumidor pode acessar o site da Agência e ver a procedência dele.

“Além do selo, se o consumidor tiver acesso livre e irrestrito a diversas plataformas diferentes, sem precisar ter login e senha, e sem pagar por um período grande de tempo, ele deve desconfiar da coisa muito facilitada. Isso porque a TV box legalizada dá acesso aos aplicativos e conteúdos, mas você tem que colocar login e senha", observa Tercius.

TV box & Smart TV

Em geral, a caixinha da TV box custa entre R$ 150,00 e R$ 500,00. Um valor baixo perto da compra de uma TV smart, que vem com a interface integrada e acesso à internet, filmes, séries e outros tipos de conteúdos.

Em Belém, grandes lojas de departamento oferecem, neste mês de março, smart TV a partir de 32 polegadas por R$ 949,00. Os preços variam de acordo com o tamanho e os recursos dos aparelhos.

Na capital paraense, há smart TV Led 42 Full HD, por R$ 1.482,00, em lojas de shoppings. No site da gigante Amazon há smart TV, também, a partir de R$ 949,00, mas há smart TV Led 75 com valores de R$ 4.874,72 e até R$ 5.009. As vendas são ofertadas à vista, no Pix, boleto ou em até 10x de R$ 500,90 sem juros.

De acordo com Tercius, aparelhos de TV box são vendidos no Brasil há bastante tempo. Países asiáticos são fornecedores do equipamento, mas não só eles. As vendas se intensificaram nos últimos anos com riscos danosos para o consumidor brasileiro.

Entre as opções contra o "gatonet", há as alternativas de TV a cabo mais econômicas, como as operadoras que oferecem pacotes básicos com preços mais acessíveis. Antes de comprar os pacotes, deve-se fazer a boa e velha pesquisa, negociar com as operadoras, cortar canais desnecessários é sempre uma boa opção para economizar.