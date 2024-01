Gasolina no Brasil está 6% mais cara que no mercado internacional

A recente diminuição nos valores do petróleo trouxe uma diferença na paridade de 6% nos preços da gasolina no Brasil em relação ao mercado internacional. Este cenário indica a possibilidade de redução nos preços praticados pelas refinarias brasileiras, desde que o preço da commodity se estabilize na atual posição. O recuo no preço do petróleo é resultado do anúncio de cortes pela Saudi Aramco, evidenciando uma demanda global inferior às expectativas.

De acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie), uma redução no preço da gasolina no mercado interno poderia atingir R$ 0,16 por litro, uma cifra que se alinha com as estimativas da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

"A diminuição implementada pela empresa saudita levou os preços do óleo comercializado pelo país ao menor nível dos últimos dois anos, superando as previsões dos especialistas de mercado. Além disso, essa decisão reforçou a ideia de que um dos principais produtores mundiais da commodity antevê uma demanda reduzida nos próximos meses", afirmou o Cbie em seu relatório diário.

O último ajuste no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras ocorreu há 81 dias, quando a estatal reduziu os valores em 4%, equivalente a menos R$ 0,12 por litro. O diesel, por sua vez, teve duas reduções em dezembro do ano anterior, com a última registrada em 27 de dezembro, mantendo-se praticamente alinhado com os preços internacionais.

Defasagem média do diesel nas refinarias brasileiras é de 2%

No acumulado, a diminuição no preço do diesel em dezembro atingiu R$ 0,57 por litro nas refinarias da estatal. A defasagem média do diesel nas refinarias brasileiras é de 2%, tanto na Acelen quanto na Petrobras.

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, controlada pela Acelen, braço no Brasil do fundo árabe Mubadala, realiza reajustes semanais e apresenta uma diferença menor nos preços da gasolina em comparação com a Petrobras.

Enquanto na Bahia a gasolina tem um preço 2% superior ao mercado externo, as refinarias da Petrobras chegam a registrar valores 10% superiores ao produto importado, como no polo de Itacoatiara, no Amazonas.

Segundo a Abicom, no caso da gasolina, todos os polos de operação estão abertos para importação. No entanto, em relação à importação de diesel, "já são 14 dias de janelas fechadas", informou a Abicom.