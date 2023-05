Fusão entre escritórios vai ampliar atendimento aos clientes

Os Escritórios Silveira, Brito & Gluck Paul Advocacia e Egydio Salles Advocacia decidiram pela fusão e formaram uma nova sociedade. A expertise dos sócios no mundo jurídico abriu caminhos para que, a partir de agora, os clientes tenham atendimento em uma ampla área de atuação.

Os principais sócios serão Bruna Braga da Silveira, Erick Brito, Luciana Gluck Paul e Lucas Sales, que assumiu a tradicional banca de seu avô.

A fusão, por si só, é uma operação que auxilia no desenvolvimento da banca, ampliando a oferta de serviços jurídicos e a cartela de clientes, como explica o sócio Erick Brito, que atua nas áreas Trabalhista e Previdenciária e é membro da Comissão de Direito e Processo do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil- Seção Pará (OAB-PA). Nesta ação, duas ou mais pessoas jurídicas podem juntar seus patrimônios com a finalidade de formar uma nova sociedade.

Ainda alinhados aos mesmos princípios e valores, a nova banca de advocacia abarca as áreas do Direito Público e Privado, Administrativo, Civil, Empresarial, Consumidor, bem como os especializados Direito do Trabalho, Previdenciário e Eleitoral, com advocacia nos tribunais de Conta.

Para facilitar o atendimento aos clientes, o novo escritório terá duas sedes em Belém, uma no bairro do Umarizal e outra na Batista Campos. A expansão tem o objetivo de oferecer uma estrutura física que garanta mais conforto aos clientes.

“Poderemos melhorar a capacidade de conquistar novos clientes, adicionando novas áreas de especialidades ao escritório, além de ampliar a área geográfica de atuação da banca”, destaca Brito.

A qualidade nos serviços é o principal foco na sociedade, conforme garante a sócia responsável pela carteira de Direito Público, Cível e de Família, Bruna Braga da Silveira. Ela é Doutora em Processo Civil pela USP, Mestra em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC. Além de ser professora de pós-graduação em Direito e Conselheira da OAB-PA.

Silveira ressalta que o pilar dessa fusão está no comprometimento em oferecer aos clientes um atendimento personalizado e direto com os sócios. “O atendimento é individualizado e realizado diretamente por seus sócios, que além de ampla formação técnica profissional, possuem experiência no mercado de resolução de conflitos, mantendo-se sempre em constante atualização.”

O sócio e advogado Lucas Sales, especialista em Direito Eleitoral, afirma que a decisão de fundir os escritórios partiu da percepção das necessidades dos clientes, que cada vez mais demandavam outras de atuação. “Assim, para manter o atendimento de forma personalizada, entendemos que a fusão dos escritórios com áreas diferentes, mas com mentalidades iguais, seria a melhor solução.”

A mudança na banca é vista como um caminho de possibilidades para os colaboradores. “É uma mudança desafiadora, porém estamos muito otimistas pela grande confiança que os sócios possuem entre si, pela competência e capacidade já consolidadas no mercado”, avalia Sales.

A união entre os sócios é pautada pelos anos de experiência e proximidade com os clientes, desenvolvida por ambos os escritórios. “Pela confiança construída com nossos clientes, poderemos atendê-los em outras áreas, sempre com um acompanhamento próximo dos sócios”, pontua Lucas Sales.

Já Bruna Silveira classifica a fusão como “promissora” e reafirma que a relação advogado(a)-cliente irá continuar, com destaque para a ética, confiança e boa técnica jurídica que permeia esse vínculo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)