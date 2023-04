Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica começa em Belém

Começa nesta terça-feira (25) em Belém, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (Fife) 2023, que pretende reunir mais de 700 participantes e quase 100 especialistas do terceiro setor, com o objetivo de fortalecer o segmento no Brasil. O evento, que terá quatro dias de programação, contará com mais de 90 palestrantes e cerca de 100 atividades, incluindo palestras, rodas de conversa e sessões de tira-dúvidas sobre os principais temas que norteiam a gestão das OSCs.

A abertura do evento será às 18h, com a palestra "Atitudes para um novo tempo", proferida pelo palestrante Alfredo Rocha. Antes disso, o presidente da Rede Filantropia Márcio Zeppelini e a diretora executiva Thais Iannareli darão as boas-vindas aos participantes. Thais destacou que o evento tem como objetivo fortalecer a gestão das organizações do Terceiro Setor, com a esperança de agregar valor às ONGs, gerando impacto social.

Para Marcio Zeppelini, presidente da Rede de Filantropia, tão importante quanto aumentar a dinâmica no âmbito regional, nacional e internacional é promover a oportunidade de levar um evento dessa magnitude para as entidades organizadas da região Norte e promover o acesso a todo conhecimento que o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica disponibiliza e movimenta.

O Fife visa qualificar e fortalecer a atuação social das instituições e das pessoas que assumem o trabalho em prol da transformação da vida de outras pessoas, muitas delas em condições de vulnerabilidade. O evento reúne anualmente organizações de todo o país e a cada ano acontece em uma cidade diferente do Brasil. Desde sua primeira edição, em Natal (RN), em 2013, várias cidades brasileiras receberam o evento, mas esta é a primeira vez que o Fife é 100% presencial após a pandemia.

VEJA MAIS

A diretora executiva do Fife, Thais Iannareli, ressaltou a importância dos parceiros locais que foram fundamentais para realização de um evento desse porte em Belém. "Poder estar juntos, reunir pessoas de várias partes do Brasil, especialmente aqui da região Norte, que possui um trabalho forte no Terceiro Setor, é gratificante e estimula a realização", declarou.