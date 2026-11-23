Fazenda: reajuste do Bolsa Família e proibição das bets dão sustentação a consumo no fim do ano

"O mercado de trabalho resiliente, o reajuste do Bolsa Família e a proibição das bets dão alguma sustentação ao consumo no fim do ano", afirma o documento

O Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda aponta que o reajuste de 15,04% do Bolsa Família e a proibição das plataformas de jogos de aposta no Brasil, por meio da Medida Provisória (MP) 1.394/2026, irão sustentar o consumo de bens e serviços no fim do ano.

"Em 2026, a indústria passou de 1,7% para 1,4% e os serviços, de 1,8% para 1,7%, parcialmente compensados pela agropecuária, revisada de 2,8% para 3,1%. O mercado de trabalho resiliente, o reajuste do Bolsa Família e a proibição das bets dão alguma sustentação ao consumo no fim do ano", afirma o documento.