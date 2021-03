Famílias que têm direito ao Bora Belém podem consultar pagamento em site

As famílias em situação de pobreza, extrema pobreza e de vulnerabilidade social, que têm direito ao Bora Belém, agora podem consultar se o benefício já passou pela análise da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep) e se já estão aptos a receber. Para saber se o cadastro já foi analisado, é necessário acessar o site do Bora Belém e informar o número do CPF e a data de nascimento.

O procedimento de análise é feito pelos dois órgãos, por meio de uma busca ativa, para confirmar os dados encontrados no CadÚnico. Esta foi a forma que a Prefeitura de Belém encontrou para evitar fraudes e conceder o benefício apenas às famílias que se encaixam nas exigências do programa nesta primeira etapa.

Inicialmente, estão no site só os cadastros que já passaram por esta análise. À medida que as buscas forem concluídas, os nomes dos beneficiários serão incluídos no sistema. Se na consulta aparecer uma mensagem informando que o usuário não foi encontrado, quer dizer que o cadastro continua em análise.

Critérios – Tem direito ao benefício, famílias com renda per capita mensal inferior ou igual a R$ 89, consideradas de extrema pobreza; famílias monoparental feminina, ou seja, na qual a mulher arca sozinha com a responsabilidade da criação do filho; famílias monoparental; famílias que tenham composição familiar de 0 a 18 anos; e famílias com gestantes ou mães em fase de amamentação.

Programa – O Bora Belém é um programa de renda cidadã criado pela Prefeitura de Belém, em cooperação com o Governo do Pará, que garante às famílias em situação de pobreza, extrema pobreza e vulnerabilidade social um benefício de até R$ 450.

O pagamento foi iniciado no último dia 8 de março. Inicialmente, o programa vai atender 9 mil famílias, mas a expectativa é que chegue a 22 mil. Desse total, 5 mil mães solo receberão o benefício em breve, por uma conta no Banco do Estado do Pará (Banpará), instituição gestora dos recursos.