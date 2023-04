Faepa dá posse à diretoria para mandato até 2027

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Carlos Xavier, acompanhado de integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal da entidade foram reconduzidos aos cargos de comando da Federação, para o quadriênio 2023 a 2027.

A posse aconteceu em cerimônia movimentada, na noite desta quarta-feira (12), com a presença da governadora em exercício, Hana Ghassan, e de representantes dos poderes público, legislativo e do setor privado.

No hotel Grand Mercure, no bairro de Nazaré, em Belém, Carlos Xavier ressaltou o potencial do agronegócio paraense para um salão repleto de produtores rurais, e ainda, de representantes das federações agropecuárias dos estados vizinhos, como o Amazonas e Rondônia.

"O Pará tem cerca de 26 milhões de cabeças. Somos os primeiros em rebanho bubalino. Temos avançado com agregação de tecnologia em nosso setor, nossa meta é alcançar 41 milhões de cabeça", disse Xavier.

Ele disse que o setor agropecuário tem compromissos com outras atividades econômicas, e frisou que o Código Florestal paraense é rígido. “Nós só utilizamos, para atividades econômicas, até 35% do nosso território, 65% (restante) é o maior ativo natural que o mundo tem, que é só floresta, e que contribui com aqueles que fazem o aquecimento global, quando nós fazemos o inverso".

Xavier também falou da força da agricultura estadual, listando as cadeias produtivas de açaí, mandioca, dendê (óleo de palma) e cacau. "Temos terra livre de pragas para a nossa citricultura e isso é uma ativo importante",afirmou.

Carta do Sebrae ao Governo do Pará

A governadora em exercício, Hana Ghassan, não se manifestou em público. No entanto, o evento reservou um momento para que dirigentes de todos os Sebraes da Amazônia Legal entregassem uma carta à Hana.

Diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno explicou que o documento , em síntese, apresentava o apoio do Sebrae ao governo estadual, na eventual realização da COP 30, em Belém, no ano de 2025, conforme vem sendo pleiteado pelo governo estadual.

“A nossa ideia é fazer uma proposição para o Governo do Estado e para o Consórcio dos Estados da Amazônia Legal, no sentido de que temos ferramentas já desenvolvidas e podemos agregar valor ao projeto da COP-30, que todos nós também desejamos que seja na Amazônia Legal”, afirmou Rubens Magno.

Ele afirmou, que a intenção é a de trabalhar “ferramentas já existentes no sistema Sebrae e, também, nos colocamos à disposição. Podemos juntos criarmos um plano com o consórcio de governadores da Amazônia Legal, a fim de trabalharmos os pequenos negócios para que eles possam estar prontos para receber as mais de 30, 40 mil pessoas que devem vir para cá na COP-30".