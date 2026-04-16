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Economia

Europa dispõe de 'talvez 6 semanas' de combustível de aviação, calcula diretor da AIE

Diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, alerta que voos poderão ser cancelados se os suprimentos de petróleo continuarem bloqueados pela guerra

Estadão Conteúdo
fonte

Diretor da AIE destaca quadro preocupante, classificado como "a maior crise energética que já enfrentamos" (Foto: wirestock / Freepik)

A Europa dispõe de "talvez umas seis semanas, mais ou menos, de combustível de aviação", afirmou nesta quinta-feira (16) o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, alertando que voos poderão ser cancelados "em breve" se os suprimentos de petróleo continuarem bloqueados pela guerra no Irã.

Em entrevista à Associated Press, Birol traçou um quadro preocupante das repercussões globais do que chamou de "a maior crise energética que já enfrentamos", decorrente do bloqueio do fluxo de petróleo, gás e outros suprimentos vitais pelo Estreito de Ormuz.

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"No passado, havia um grupo chamado 'Dire Straits'. Agora, o estreito está em 'situação crítica' (dire strait), e isso terá grandes implicações para a economia global. E, quanto mais tempo durar, pior será para o crescimento econômico e a inflação no mundo", afirmou.

O impacto será de "preços mais altos da gasolina, preços mais altos do gás, preços altos da eletricidade", disse Birol, com algumas partes do mundo "mais atingidas do que outras".

"A linha de frente são os países asiáticos" que dependem de energia do Oriente Médio, afirmou ele, citando Japão, Coreia, Índia, China, Paquistão e Bangladesh.

"Depois, isso chegará à Europa e às Américas", acrescentou, falando de seu escritório em Paris com vista para a Torre Eiffel.

Se o Estreito de Ormuz não for reaberto, disse ele, no caso da Europa, "posso dizer que em breve vamos ouvir notícias de que alguns voos da cidade A para a cidade B poderão ser cancelados por falta de combustível de aviação". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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EUA//IRÃ/GUERRA

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