Empréstimo consignado do Auxílio Brasil terá suspensão definitiva, diz Caixa

A Caixa Econômica Federal anunciou a suspensão definitiva da concessão do empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Em 12 de janeiro, as novas contratações já haviam sido suspensas pelo banco para revisão de critérios.

A conclusão dos estudos resultou na decisão de retirada do produto do portfólio da instituição.

"Para os contratos já realizados, nada muda. O pagamento das prestações continua sendo realizado de forma automática, por meio do desconto no benefício, diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)", destacou o banco em comunicado à imprensa.

Outros bancos, além da Caixa, receberam autorização para oferecer o crédito consignado aos beneficiários do programa, que volta a ser chamado de Bolsa Família. O balanço do Ministério da Cidadania, feito até 1° de novembro, apontou que 80% do total de contratações foram feitas via Caixa.

Combate ao endividamento

No começo de janeiro, o governo anunciou que os endividados do consignado do Auxílio Brasil seriam incluídos no programa Desenrola Brasil, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para resolver o problema do alto nível de endividamento dos brasileiros.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)