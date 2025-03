Empresários do segmento de indústrias de bebidas no Pará participam de jantar de negócios em Belém

Executivos, industriais e gestores das maiores indústrias de bebidas do Pará participaram, na noite desta quarta-feira (26), do primeiro “Encontro Setorial de Bebidas”. O evento foi organizado pela plataforma Belém Negócios, com foco nas ações conjuntas que podem ser desenvolvidas para ampliação do mercado.

O jantar exclusivo de negócios para convidados reuniu, a convite da plataforma, os empresários das principais marcas de bebidas. O CEO da Cervejaria Caribeña, Ronaldo Maiorana Jr, prestigiou o evento. Ele agradeceu o convite da plataforma Belém Negócios e disse ter perspectivas de crescimento do segmento de bebidas na região e do fortalecimento do mercado para as empresas de cervejas, dentro e fora do Pará.

"O setor de bebidas é uma cadeia produtiva importante por gerar empregos e renda para milhares de famílias, contribuindo para o aquecimento da economia paraense", destacou Ronaldo Maiorana Jr.

VEJA MAIS



O encontro no restaurante Pobre Juan, na avenida Visconde de Souza Franco, no Reduto, também registrou a presença de líderes das marcas Indiazinha, Meu Garoto, Splash, Duelo, Cerpa e outras referências do ramo.

"Quando a gente tem oportunidade de reunir esses players do mercado, que são realmente pessoas que movimentam o mercado e levam a marca do Pará para outros estados, a gente observa que há muitas oportunidades de crescimento da cadeia produtiva. Encontros como esse funcionam, por exemplo, para eles se conhecerem melhor, e até pensarem em parcerias estratégicas juntos”, afirmou Rodrigo Soupe, organizador do evento e fundador da plataforma Belém Negócios.

O evento foi aberto por Soupe observando que a ideia era a troca de experiências, conhecimentos e oportunidades de negócios. “A plataforma Belém Negócios quer gerar sinergia, networking. Ela é uma mídia especializada em negócios e em comunidades empresariais do Pará”, afirmou ele.

"Temos mais de 400 empresários de diversos segmentos participantes da rede, e este é apenas o primeiro evento para o segmento de bebidas. Faremos outros”, completou Rodrigo Soupe.

Entre os convidados, houve foco nas falas apresentadas e muita troca de informações em conversas descontraídas. O evento foi dinâmico, em formato de Hot Seat, em que os participantes podem fazer perguntas à vontade e até breves relatos de suas experiências.