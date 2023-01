Em queda, dólar opera abaixo de R$ 5,40 nesta quinta

Com investidores atentos ao anúncio de medidas econômicas pelo novo governo, o dólar opera em forte queda nesta quinta-feira (5), cotada, às 10h16, R$ 5,3846, o que representa uma queda de 1,24%. No dia anterior, a moeda norte-americana teve alta de 0,01%, vendida a R$ 5,4523, renovando a máxima desde 22 de julho do ano passado, quando custava R$ 5,4977. Mesmo com o novo resultado, o dólar ainda acumula alta de 3,3% no ano. As informações são do G1.

Reação

Um dos fatores que mexem com os mercados é o "vaivém" de declarações das Pastas econômicas do governo Lula. No início do dia, os investidores repercutiam declaração feita pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), na terça-feira (3), de que pretendia discutir a "antirreforma" da Previdência, em referência às regras aprovadas em 2019.

Já na última quarta (4), o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que "não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada" em relação a mudanças nas regras de aposentadorias e pensões.

Além disso, os investidores permanecem de olho nas sinalizações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Na segunda-feira, ele afirmou que buscará uma "harmonização" entre a política fiscal (contas públicas) e monetária (definição de juros pelo Banco Central), e que o Ministério enviará, no primeiro semestre, proposta de uma nova âncora fiscal para as contas públicas, substituindo o teto de gastos.