Em Belém, lançamento de livro retoma memória e conhecimento do ‘Mestre Otávio Mendonça’

Juristas, familiares, empresários e advogados prestigiaram o relançamento do livro do advogado paraense, Otávio Mendonça (1921-2005), "Aspectos da Ordem Pública em Direito Internacional Privado", na noite desta quinta-feira (10), em Belém.

O evento no hall da sede da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), bem como a reedição da obra, é parceria da Academia Paraense de Letras Jurídicas, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da própria Fiepa.

Relançamento de obra do advogado e professor paraense Otávio Evento no hall da sede da Fiepa, em Belém

Amigos e familiares relembraram a trajetória profissional de Otávio Mendonça, que faleceu aos 84 anos, e deixou um legado de causas em defesa do estado democrático de direito, da moralidade pública e da ética profissional, na capital paraense.

"Ele era um gigante do direito, era chamado de mestre Otávio Mendonça por ser mestre na advocacia, no direito, na oratória brilhante de seu rico e diversificado vocabulário e das letras jurídicas, onde foi insuperável”, afirmou o advogado Carlos Simões de Souza, que foi amigo pessoal do professor Otávio.

Carlos Simões recordou que Otávio foi professor de direito agrário, direito ambiental e direito internacional privado na Universidade Federal do Pará (UFPA). “Foi em direito internacional privado, sua última disciplina, que ele defendeu a obra que agora orgulhosamente publicanos”, disse.

"Há aqui quem tenha privado de sua amizade e eu me sinto feliz por ser um deles”, disse o advogado Carlos Simões, lembrando das reuniões entre amigos, com o mestre na Praça da República, aos domingos, em que Otávio dava verdadeiras aulas ao discorrer sobre temas diversos. “Ele morava próximo à Praça da República e a gente se encontrava cedo aos domingos perto da famosa banca do Alvino, quem aqui lembra?”, comentou Simões.

Superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Carlos Auad afirmou que o Instituto aderiu ao projeto de relançar obras de advogados respeitados da área do direito, no Pará, junto à Academia Paraense de Letras Jurídicas e à Fiepa, por reconhecer o valioso conhecimento de grandes profissionais paraenses.

"Esses mestres, não é somente um título, são pessoas que se destacaram no ramo jurídico pelo que produziram, defenderam e deixaram um legado enorme. São exemplos de conhecimento a ser replicado. As novas gerações devem conhecê-los e os mais antigos também, porque podem se atualizar”, enfatizou Carlos Auad, do IEL.

Para o presidente da Fiepa José Conrado, Otávio Mendonça foi um grande jurista no cenário nacional. “O doutor Otávio Mendonça foi um homem incomum, ele conviveu conosco aqui na Federação, dando apoio não apenas para nós, mas apaziguando qualquer cenário de conflito. Ele se destacou no Brasil", disse.

"Quando ele estava presente, era certo que haveria uma solução que agradaria a todos. Nós não poderíamos ter outra atitude senão acolher a sugestão do desembargador Milton Nobre e relançar a obra desse grande jurista para que as novas gerações tomem ciência do que ele representa para o Pará", destacou José Conrado.

O livro "Aspectos da Ordem Pública em Direito Internacional Privado", de autoria de Otávio Mendonça, é o segundo lançamento da “Mestres do Direito do Pará - Século XX”. O primeiro foi o livro “O município e a constituinte", de autoria do jurista Aloysio da Costa Chaves.