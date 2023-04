Economia criativa deve ser exercitada, saiba do que se está falando

Belém recebeu o maior festival de criatividade e inovação do mundo, nos dias 20, 21 e 22 deste mês. A chamada ‘economia dos criativos’ promoveu 35 atividades em pontos diferentes da cidade, com, ao menos, uma questão em comum: a importância da inovação para que os negócios surjam ou permaneçam no mercado.

Diretor de Inovação do Grupo Liberal, Heleno Beckman, também foi o líder do Dia Mundial da Criatividade em Belém, nos últimos três dias. À frente do evento robusto, ele informou que a discussão é antiga.

A data foi reconhecida pela ONU no ano de 2014, e a partir de 2017 os festivais começaram. Atualmente, eles acontecem em Belém e mais 99 cidades, distribuídas em 18 países.

“O dia mundial da criatividade envolve as reflexões sobre sustentabilidade ambiental, financeira e social. Belém tem força nesse tipo de empreendedorismo, que é um empreendedorismo criativo e precisa ser sustentável, precisa ser colaborativo feito em rede", afirmou Beckman, lembrando inclusive que a cidade está cotada para ser a sede da COP 30 (Conferência das Nações Unidas para o Clima), no ano de 2025.

Ele reiterou que "a chegada do dia mundial da criatividade a Belém é importante para reforçar as nossas potencialidades e os nossos protagonismos”. Perguntado sobre o que é a economia criativa, o diretor do Grupo Liberal, Helene Beckman explica que ela pode ser entendida como um conjunto de ações e atividades relacionadas à cultura, tecnologia e criatividade que geram receita e impacto na economia.

Criatividade se exercita, dizem os líderes criativos

É possível ensinar alguém a ser criativo? Heleno pondera que sim, na medida, que a criatividade não é um dom, mas uma habilidade do ser humano ligada à capacidade de invenção e inovação.

"A gente diz que a criatividade é um músculo e como qualquer músculo ele precisa ser exercitado. E a gente precisa ativamente exercitar a nossa criatividade para que ela se desenvolva, para que a gente tenha mais repertórios e a gente possa trazer isso à tona. Você tem pessoas que têm mais facilidade, mas a criatividade sendo um músculo que você pode exercitar, se você fizer esforços criativos todos os dias, a criatividade se torna uma coisa mais fácil, fluida, todo mundo pode se tornar criativo e exercitar a criatividade”, assegura Heleno.

O publicitário João Paiva, de 25 anos, trabalha como produtor de conteúdos na Fluxo, empresa com seis anos de atuação no mercado de Belém, que alia tecnologia e uma equipe de profissionais de formações diversas, para desenvolver novos modelos de negócios (startups, por exemplo) e alavancarem empresas já estabelecidas, a partir de novas estratégias.

“Eu acredito que a criatividade além de ser uma habilidade nata do ser humano, é uma habilidade que pode ser trabalhada e ela necessita de trabalho, de gatilhos. Quando a gente fala em ensinar criatividade. A gente pode dizer simplesmente, leia um livro, assista um filme, mas como qualquer ferramenta, a partir do momento que a pessoa começa a se especializar, ela se torna mais abrangente e isso faz com que a pessoa expanda e amplie o conhecimento e criatividade dela”, disse João Paiva.

Como produtor de conteúdo, João Paiva lembrou que uma das formas que encontrou para se comunicar de forma criativa e direta com os clientes da Fluxo, sobre temas específicos, é enviando Reels pelo aplicativo Instagram.

O Reel é uma ferramenta onde se pode fazer gravações ou subir vídeos divertidos, colocar música, filtros, enfim, editar conteúdos próprios, como se deseja, e publicá-lo para os seguidores.

Para Heleno Beckmam, o primeiro passo para um empreendedor ter ações contemporâneas e arrojadas, é sair da inércia e se movimentar para isso. O segundo passo, diz ele, é se alimentar de boas referências.

"É estar junto de pessoas criativas, participar de eventos como o Dia Mundial da Criatividade é super importante para começar a sair da inércia e colocar novas ideias em prática. A gente entende que a criatividade é uma questão de repertório. Você precisa conversar com as pessoas e se alimentar de novos caminhos, insights, para a execução de novos projetos”, opina o líder do dia mundial da criatividade, em Belém.

Ser humano e Inteligência artificial

Heleno Beckman assinalou que a criatividade é um ativo valioso quando se avalia o capital humano empreendedor. “Para vocês terem uma ideia, a criatividade é considerada a primeira habilidade de qualquer liderança para os próximos 10 anos, ainda mais agora que a gente vive nesse contexto de inteligências artificiais, de produção de conteúdos, de textos, vídeos, da arte por inteligência artificial".

"Uma coisa é muito certa: o que fica e o que é importante e que faz o ser humano ser único e necessário no processo é a criatividade. A gente precisa exercitar isso nos próximos anos para que a gente se mantenha relevante, acho que é isso”.

Sobre o cenário econômico da capital paraense, Beckmam considera que “no nosso contexto estadual eu entendo que a criatividade é intrínseca. É um potencial do paraense, do belenense, pelo lugar que a gente vive, então, o nosso empreendedorismo e as nossas necessidades de negócios nos obrigam a exercitar essa criatividade sustentável, cooperativa”.

"A gente também olha muito para a floresta, para os rios e a gente precisa ser criativo para encontrar e entender essas soluções que estão ali e já são da natureza, do meio ambiente e tem muitos negócios aqui que utilizam essas soluções e com criatividade as transformam em soluções empresariais e produtos. A gente precisa desse olhar”, finalizou Heleno Beckam.