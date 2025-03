Dólar renova mínima e cai a R$ 5,6700

O dólar se enfraqueceu ainda mais no início da tarde desta terça-feira, 18, e se firmou em terreno negativo, renovando mínima tanto no segmento à vista quanto no futuro, em sintonia com o comportamento da moeda norte-americana no exterior. Há pouco, o índice DXY, que vinha alta, passou a operar entre estabilidade e ligeira queda, com perdas em relação ao euro e, sobretudo, na comparação com o franco suíço e a coroa sueca.

Com mínima a R$ 5,6700, por volta das 12h57, o dólar à vista caía 0,24%, a R$ 5,6725.

O dólar futuro para abril recuava 0,32%, a R$ 5,68750.