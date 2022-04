Dólar custa valor mais baixo em dois anos; saiba se é hora de comprar

O dólar está abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde junho do ano passado e já acumula queda de mais de 14% no ano frente ao real. A moda americana está custando, diariamente, perto de R$ 4,8. Será que é uma boa hora para comprar dólar?

Moeda americana barata: devo comprar?

Especialistas afirmam que o momento é positivo e que, pelas incertezas e o cenário macroeconômico mundial, há um ambiente favorável para isso. Mas eles lembram também que o câmbio é imprevisível e por isso é preciso ter certeza de que a moeda está com um valor baixo.

Segundo economistas, o dólar não deve ficar muito mais barato do que está, e também não deve continuar nesse preço por muito tempo, visto que este é um ano movimentado, com eleições no Brasil.

Confira dicas para não perder dinheiro:

A melhor forma de se proteger e garantir uma cotação atrativa é comprando a moeda aos poucos. Isso porque não é bom comprar em um dia de alta, porque há o risco de perder dinheiro, então os especialistas indicam comprar devagar e com cautela.

Pesquisar a cotação em mais de uma casa de câmbio também é uma forma de economizar. E dependendo do volume de moeda a ser comprado, o consumidor pode também tentar um desconto nas taxas.

Lembrando que o valor do dólar divulgado diariamente se refere ao dólar comercial. No caso de quem quem vai viajar e precisa comprar moeda em casas de câmbio, é o dólar turismo, cuja cotação é mais alta.