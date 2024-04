Dia das Mães 2024: lojistas de Belém esperam aumento de 20% nas vendas em relação ao ano passado

Em 2024, o Dia das Mães será no dia 12 de maio. A pouco menos de um mês para a data, lojistas do centro comercial de Belém já preparam seus estoques para dar conta das vendas que podem subir até 20% em relação ao ano passado. Alguns consumidores também aproveitam a antecedência para fazer suas compras com maior tranquilidade. De acordo com representantes do setor varejista, o movimento de compradores deve se intensificar na semana que antecede a segunda melhor data anual para impulsionamento do comércio.

Na manhã desta segunda-feira (15/04), a dona de casa Fabrícia Melo, 39, procurava por roupas íntimas em uma loja localizada na rua Conselheiro João Alfredo, pretendendo adquirir para ela própria e também para a mãe, de 65 anos. “Como vai chegar o Dia das Mães, quero levar calcinhas e sutiãs. Para o que ela merece, é até pouco”, declarou. Mãe de dois filhos (14 e 19 anos), ela diz o que gosta de ganhar na data: “Só a presença deles já é o suficiente, e o respeito”.

Fabrícia Melo (39), dona de casa, escolhia roupas para ela e aproveitou para garantir os presentes da mãe (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A dona de casa Regina Ferreira, 56, é mãe de três filhos e prefere ser presenteada com cosméticos, como perfumes e hidratantes. “Roupa e utensílios para o lar eu acho meio estranho. Não sou muito chegada a ganhar roupa, e utensílios os meninos já me dão sempre, não precisa ter uma data específica”, justifica.

A gerente da loja, Mônica Vieira, 38, está otimista com a proximidade do Dia das Mães. “Já fizemos muitas compras, inclusive já chegou mercadorias novas, como camisolas, biquínis, maiôs”, informou. “O povo paraense faz as coisas tudo em cima da hora, mas a gente que está à frente das vendas tem que fazer as compras antes”, explica a gestora, que espera um aumento entre 20% e 30% nas vendas em relação ao ano passado. Para isso, a loja deve fazer sorteios de cupons distribuídos aos clientes que gastarem a partir de um valor X em compras.

Natasha Melo (20) é assistente de marketing de uma loja de roupas femininas no centro comercial de Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A assistente de marketing de outra loja de roupas femininas, Natasha Melo, 20, também espera por aumento nas vendas dos próximos dias. “Toda semana a gente tem lançamento de coleção nova. Então, está muito grande a expectativa. A gente está no aguardo para que esse ano seja melhor do que o ano passado”, disse. As projeções da loja apontam para um incremento de 15% a 20% na saída de produtos, principalmente de vestidos e saias sociais.

Sindilojas e Fecomércio-PA projetam alta de 3 a 7%

Considerando o bom resultado do primeiro trimestre do ano, a expectativa do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas Belém) é de que as vendas para o Dia das Mães se mantenham positivas, principalmente para os comerciantes que atuam com roupas, calçados, perfumaria e cosméticos. “Acreditamos em um crescimento entre 5% a 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o valor médio dos presentes deve ficar em torno de R$ 150”, informa o presidente do Sindilojas Belém, Eduardo Yamamoto. “O comércio eletrônico se torna um aliado na procura por opções e comparação de preços. Por isso a importância do lojista ter as redes sociais de sua loja bem atrativas”, acrescenta.

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará (Fecomércio-PA), o Dia das Mães é a segunda melhor data para impulsionar o comércio, atrás apenas do Natal. “Na média geral do comércio, a intenção de compras sinaliza um pequeno aumento em relação a 2023, na faixa de 3% a 6%. Em termos de valor, o incremento não será muito elevado, dadas as condições econômicas, os juros elevados e a taxa de endividamento segue alta (66,4%)”, informa Lúcia Lisboa, assessora econômica da Fecomércio-PA.

Considerando as estatísticas de anos anteriores, a maioria dos consumidores que compram em lojas físicas devem fazer isso com uma semana de antecedência da data; um terço deve ir às compras nas vésperas, ou mesmo no dia. “Somente em torno de 16% decidem e compram com antecedência de 15 dias antes do Dia das Mães, 4% com um mês antes e 3% com dois meses antes”, finaliza.