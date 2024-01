Crédito Rural: Emater espera movimentar R$ 100 milhões em financiamentos a agricultores familiares

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) espera movimentar de forma direta pelo menos R$ 100 milhões de crédito rural para agricultores familiares do Pará, em 2024 - valor acima dos R$ 64 milhões injetados em 2023 e que beneficiaram 1.398 assentados da reforma agrária, extrativistas, indígenas, quilombolas, pecuaristas, pescadores e plantadores nos 144 municípios. Os recursos são liberados por meio de projetos elaborados pelos escritórios locais e contratados pelos bancos parceiros.

Segundo o chefe do Núcleo de Crédito Rural (NCR) da Emater, Carlos Edilson Santos, a tendência é de crescimento na disponibilidade de crédito rural considerando o "cenário mais ajustado, de adaptação de tecnologias e fortalecimento dos convênios da Emater com os agentes financeiros".

As tecnologias, que envolvem, por exemplo, a captação e processamento de dados em planilhas das famílias e propriedades, como a plataforma Basa Digital, do Banco da Amazônia, ajudam a contornar as grandes distâncias geográficas típicas da Amazônia. No contexto da 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, a COP 30, que será realizada em 2025, em Belém, o foco na sustentabilidade também apresenta mais musculatura.

Nesse cenário, destaca-se a linha BanparáBio, do Banco do Estado do Pará, que oferece linhas de crédito rural destinadas ao financiamento de Sistemas Agroflorestais e demais atividades e serviços agropecuários pautados na sustentabilidade ambiental e social.

Além disso, propostas do Mais Alimentos, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), pelo Banco do Brasil (BB), injetam dinheiro em segurança alimentar e nutricional.

A Emater também conta com outras cooperações importantes, como a Caixa Econômica Federal (CEF) e com o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi).

Exemplos

Em 2023, 130 famílias de Alenquer, no Baixo Amazonas, acessaram cerca de R$ 8 milhões em crédito rural, para aplicar em atividades tais quais pecuária de corte e plantio e beneficiamento de mandioca. "A política de crédito em 2024 merece mais e mais intensificação. De forma efetiva, essa política pública faz o recurso chegar às mãos dos agricultores", aponta o chefe do Escritório da Emater em Alenquer, o técnico em agropecuária Waldomiro Yared.

João Batista Filho, de 40 anos, é outro exemplo de produção que foi beneficiada pelo crédito disponibilizado aos agricultores da região. Ele possui mais de 300 colmeias de abelhas-com-ferrão na Fazenda Juquiá, situada na comunidade Bom Princípio, no km 40 da rodovia PA-245. Nos 31 hectares, há também banana, cupuaçu, limão e laranja.

No ano passado, o produtor recebeu, via projeto da Emater, um financiamento de quase R$ 200 mil do BanparáBio, para reformar a infraestrutura de produção de mel, substituindo o que estava sucateado, como as caixas de madeira. Ele acredita que com a reforma, a colheita anual, antes de em torno de dois mil litros, chegue a dobrar, nos próximos meses, e o empreendimento amplie-se para subprodutos, como geleia real.

"A Emater não digo que é Governo: considero família. A Emater me viu crescer como ser humano e como produtor rural. Não apenas estamos juntos: somos juntos!", comemora.