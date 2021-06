Cooperativa recebe mais de três toneladas de material reciclável em maio

Em apenas três dias no mês de maio, a Cooperativa de Materiais Recicláveis (Concaves) recebeu cerca de três toneladas de resíduos sólidos, sendo 60% deles de papeis com considerável valor de venda. A quantidade é resultado do Mutirão da Juventude, evento da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) que ocorreu entre os dias 25, 26 e 27 de maio, e foi organizado pelo Programa de Educação Ambiental e Sanitária (Peas) e Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promabem), em parceria com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e a Concaves.

A quantidade de material recolhido, para a presidente da cooperativa, Débora Baia, foi surpreendente. “O que mais nos surpreendeu foi a receptividade da população com os agentes ambientais. A população tem a informação sobre a necessidade de separar e recolher o material que pode ser reciclável, só não encontra onde entregar isso”, conta.

Para o coordenador de Educação Ambiental da Sesan, Mauro Ribeiro, a ação é importante para que a cidade possa começar a mudar. “Nós consideramos que o Mutirão da Juventude é o início de todo um processo de mudança de consciência ambiental da população em relação aos resíduos sólidos. Então, o Promaben está de parabéns, a Prefeitura está de parabéns, a presença de algumas comunidades na atividade foi fundamental”, aponta.

O coordenador geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues, acrescenta que “gerenciar bem a destinação de resíduos, não permitindo que estes cheguem até os sistemas de drenagem, garante mais espaços nas galerias e favorece a redução dos alagamentos. A população é um agente potencializador neste processo. Respeitar locais para deposição, respeitar horários, denunciar irregularidades, reduzir, reutilizar e separar os resíduos são pontos importantíssimos da participação popular”, alerta.

As atividades do Mutirão da Juventude ocorreram nos bairros do Jurunas, Condor e Cremação.