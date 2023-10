Conta de luz não terá cobrança extra em novembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que os consumidores não terão cobrança extra sobre a conta de luz em novembro. A bandeira tarifária verde será mantida a todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A taxa não é aplicada na tarifa elétrica desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 a abril de 2022. A Aneel esclarece que a adoção da bandeira verde acontece devido às condições favoráveis de geração de energia por conta dos satisfatórios níveis em que se encontram os reservatórios das usinas.

A agência reguladora informou que o armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento.

Em junho de 2022, a Aneel aprovou reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias. Segundo a agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo das usinas termelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses.

Em agosto, a Aneel aprovou uma consulta pública para baratear as bandeiras tarifárias em até 36,9%. O órgão citou três fatores para justificar a redução: reservatórios cheios, expansão de energia eólica e solar e queda no preço internacional dos combustíveis fósseis.