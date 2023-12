Conexão Mercado tem bate-papo com Rita Silveira, fundadora da Estação Cosméticos

O episódio desta quarta-feira (20) do Conexão Mercado, videocast do Grupo Liberal apresentado por Bel Soares, trará um bate-papo sobre a trajetória de sucesso da Estação Cosméticos, rede varejista do Pará especializada em produtos de beleza. Para isso, a entrevistada será a fundadora e diretora comercial do empreendimento, Rita Silveira.

A Estação Cosméticos está em atividade no estado há 6 anos e já conta com seis lojas em Belém, uma em Castanhal e uma que está sendo inaugurada em Abaetetuba, no nordeste paraense. O êxito na expansão da empresa é atribuído por Rita à qualidade dos produtos, à organização e à dedicação dos colaboradores.

“O sucesso da Estação, com certeza, traz muito isso em evidência. Nós valorizamos muito eles [os colaboradores] e hoje já são cerca de 200. O varejo é o empreendedorismo que não oferece segurança alguma, é preciso coragem, muito amor no que se faz e acompanhamento diário”, avalia Rita.

A primeira loja do empreendimento está localizada no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua. A empresária diz que tudo começou com um sonho. “Eu sempre me identifiquei muito com cosméticos, varejo e vendas. Com muito sacrifício, montei a primeira loja e, aí, vieram as portas abertas, a entrada dos clientes…”.

“Tudo que estava no papel, virou realidade e eu fico muito feliz. Sempre quis gerar emprego, dar oportunidades para quem contribuiu com a minha trajetória e cada loja que eu abro, lembro disso. A gente se mantém buscando atendimento de qualidade, mão de obra qualificada, que faz a diferença, e preços competitivo”, completa Rita.

Contribuição

Para Bel Soares, apresentadora do Conexão Mercado, poder contar a história de Rita é uma forma de contribuir com o empreendedorismo feminino, “que precisa cada vez mais de motivação, inspiração e apoio”. “A Rita tem uma história linda e ainda promove ações de solidariedade que vão muito além do modismo. As pessoas precisavam e mereciam conhecer tudo isso”, afirma.