Carlos Gomes oferta vagas temporárias para todos os níveis de escolaridade; inscrições vão até hoje

A Fundação Carlos Gomes está com processo seletivo para preenchimento de 10 vagas para as funções de motorista (01 vaga), assistente administrativo (03 vagas), auxiliar operacional (05 vagas) e técnico de administração e finanças / ciências contábeis (01 vaga). As inscrições podem ser realizadas pelo site do Sipros até hoje (30).

A remuneração para níveis fundamental e médio será de R$ 1.100,00 com acréscimo de outras vantagens. Já para as função de nível superior o valor da remuneração é de R$1.899,32 com acréscimo de 80% de gratificação de escolaridade mais vantagens.

O processo seletivo contará com análise curricular e entrevista, ambos de caráter eliminatório e classificatório. Os resultados serão divulgados pelo mesmo site e também no Diário Oficial do Estado. A jornada de trabalho para todos os cargos será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Serviço:

Processo seletivo da Fundação Carlos Gomes

Inscrições: até hoje (30/09), no site do SIPROS

Taxa: Gratuita

Salário: De R$1.100,00 a R$1.899,32, mais gratificação e benefícios

Vagas: 10