Comprou na Black Friday e quer devolver? Veja o que diz o Código do Consumidor

O artigo 49 do CDC garante o direito de arrependimento nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial

O prazo para reclamar de defeitos é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para duráveis ( Foto: Cristino Martins | O Liberal )

Com as ofertas da Black Friday, realizada nesta sexta-feira (27), consumidores podem enfrentar problemas como atrasos na entrega, produtos com defeito ou mercadorias diferentes das anunciadas. Nessas situações, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece regras para cancelamento, troca e reembolso.

O direito de desistir da compra varia conforme a forma de contratação. Nas compras pela internet, telefone, WhatsApp ou catálogo, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento em até sete dias, sem precisar justificar a decisão. Já nas lojas físicas, a legislação não garante o cancelamento por simples mudança de ideia.

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Quando posso cancelar?

O artigo 49 do CDC garante o direito de arrependimento nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial. O prazo é de sete dias, contados a partir do recebimento do produto ou da contratação do serviço.

Nesse período, o consumidor pode solicitar o cancelamento sem apresentar justificativa. A empresa deve devolver integralmente os valores pagos, incluindo o frete, e não pode cobrar pela devolução do produto.

O direito também vale quando o cliente abre a embalagem para examinar o item. A loja não pode recusar a devolução apenas por esse motivo, embora danos ou sinais de uso além do necessário para avaliação possam gerar questionamentos.

E nas lojas físicas?

Nas compras presenciais, o consumidor não tem direito automático ao cancelamento por arrependimento. Mudar de ideia, não gostar da cor ou encontrar o mesmo produto mais barato não obriga a loja a aceitar a devolução.

A troca por tamanho, cor ou gosto pessoal depende da política do estabelecimento. Porém, se a empresa anunciar que aceita trocas ou devoluções em determinado prazo, deverá cumprir a oferta.

O cancelamento também pode ser exigido em compras presenciais quando há defeito não solucionado no prazo legal ou descumprimento das condições anunciadas pelo vendedor.

Produto com defeito

O CDC estabelece prazo de 30 dias para reclamar de problemas em produtos não duráveis, como alimentos, e de 90 dias para bens duráveis, como celulares e eletrodomésticos.

Em regra, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o defeito. Se o problema não for resolvido nesse período, o consumidor pode escolher entre receber outro produto da mesma espécie, ter o dinheiro de volta ou obter um abatimento proporcional no preço.

Em casos de defeitos que comprometam características essenciais do produto ou envolvam bens essenciais, o consumidor pode exigir uma dessas alternativas imediatamente, sem aguardar os 30 dias.

Atraso na entrega

Se a empresa não cumprir o prazo de entrega informado na compra, o consumidor pode exigir a entrega, aceitar outro produto ou serviço equivalente ou cancelar o pedido e receber o dinheiro de volta.

As mesmas alternativas valem quando a mercadoria recebida é diferente da anunciada ou quando a cobrança não corresponde ao preço informado na oferta.

Para comprovar as condições da compra, é importante guardar comprovantes do pedido, capturas de tela dos anúncios e informações sobre o prazo de entrega.

O preço baixou. E agora?

Encontrar o mesmo produto mais barato depois da compra não garante ao consumidor o direito de receber a diferença ou cancelar uma compra presencial.

Nas compras pela internet, porém, é possível desistir em até sete dias após o recebimento, mesmo que o motivo seja a redução do preço. Nesse caso, o cliente pode solicitar o cancelamento e realizar uma nova compra, se o item ainda estiver disponível.

A situação é diferente quando há maquiagem de preços, como o aumento artificial do valor antes da Black Friday para simular um desconto. A prática pode configurar publicidade enganosa e ser denunciada aos órgãos de defesa do consumidor.