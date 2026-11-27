Black Friday: veja como evitar produtos irregulares com cartilha da Anvisa

Orientações são sobre medicamentos, suplementos alimentares, cosméticos, produtos de limpeza e dispositivos médicos; saiba como acessar

A publicação também oferece um checklist interativo para que os consumidores avaliem as informações sobre os produtos antes de finalizar a compra ( Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou nesta sexta-feira (27), data da Black Friday, uma cartilha digital com orientações para ajudar consumidores a realizar compras mais seguras pela internet. Intitulado "Tá na Internet. Tá na Anvisa?", o material é gratuito, interativo e pode ser consultado pelo celular. Confira como acessar.

O guia ensina a verificar se produtos estão regularizados e a identificar anúncios irregulares ou com promessas proibidas pela legislação. Entre os itens abordados estão medicamentos, suplementos alimentares, cosméticos, produtos de limpeza e dispositivos médicos.

VEJA MAIS

A publicação também oferece um checklist interativo para que os consumidores avaliem as informações sobre os produtos antes de finalizar a compra.

As orientações são destinadas ainda a vendedores, empresas e criadores de conteúdo que anunciam ou divulgam esses itens. O objetivo é ajudar a evitar práticas comerciais que desrespeitem as normas sanitárias, inclusive em marketplaces.

Influenciadores digitais

A cartilha apresenta exemplos de alegações publicitárias permitidas e proibidas pela legislação. Entre os temas abordados está a comercialização de produtos relacionados ao aleitamento materno.

Nesse caso, o material explica as regras da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), que estabelece critérios para a divulgação e a promoção desses produtos, com o objetivo de proteger e incentivar a amamentação. As normas também se aplicam à publicidade em plataformas digitais.

O documento reúne ainda referências oficiais e indicações da legislação sobre os assuntos tratados.

A cartilha "Tá na Internet. Tá na Anvisa?" está disponível gratuitamente neste link.