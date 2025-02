Como é feita a cotação do dólar? Entenda o que influencia o valor da moeda

A cotação do dólar é um dos assuntos mais acompanhados por quem faz compras internacionais, viaja para o exterior ou investe no mercado financeiro. Mas você sabe como o valor da moeda americana é definido e o que faz com que ele suba ou caia? Veja:

O que é a cotação do dólar?

A cotação do dólar representa o preço da moeda americana em relação ao real (ou a outra moeda). Esse valor muda constantemente ao longo do dia, de acordo com a oferta e demanda no mercado financeiro.

Quem define o valor do dólar?

No Brasil, o câmbio do dólar é determinado pelo mercado, ou seja, pela lei da oferta e da demanda. Isso significa que se muitas pessoas e empresas estão comprando dólares, o preço da moeda sobe. Se há mais gente vendendo dólares, o preço cai.

O Banco Central do Brasil pode intervir no mercado em momentos de grande instabilidade, vendendo ou comprando dólares para evitar oscilações bruscas.

O que faz o dólar subir ou cair?

Vários fatores podem fazer o dólar subir ou cair. Os principais são:

1. Economia do Brasil e dos EUA

Se a economia brasileira está instável, os investidores buscam segurança no dólar, fazendo a moeda americana se valorizar. Da mesma forma, quando a economia dos EUA cresce, o dólar tende a ficar mais forte.

2. Taxa de juros

Quando os juros no Brasil estão altos, os investidores estrangeiros trazem mais dólares para o país, aumentando a oferta da moeda e fazendo seu preço cair. Se os juros caem, o efeito pode ser o oposto.

3. Oferta e demanda

Se muitas pessoas querem comprar dólar, seja para viagens, importações ou investimentos, o preço sobe. Se há mais gente vendendo, o preço cai.

4. Cenário político e crises globais

Incertezas políticas e crises, como guerras ou pandemias, podem fazer os investidores procurarem moedas mais seguras, como o dólar. Isso aumenta sua valorização em relação a outras moedas.

Quais são os principais tipos de dólar?

Existem diferentes tipos de dólar no mercado. No Brasil, os mais conhecidos são: são:

Dólar comercial: usado em transações entre empresas e governos.

Dólar turismo: usado para viagens e compras no exterior, geralmente mais caro por incluir custos de operação.

Dólar paralelo: negociado fora do mercado oficial, não regulamentado.

Por que o dólar pode ser mais caro para turistas?

O dólar turismo costuma ser mais caro do que o comercial porque envolve custos extras, como impostos e taxas das casas de câmbio.