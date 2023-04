Cobrança de pedágio na BR-163 deve começar em abril

Até o final de abril, condutores de veículos com mais de três eixos deverão começar a pagar pedágio para transitar pela rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163). A previsão é da concessionária Via Brasil, que venceu a concorrência para gerir os 1.009 Km da estrada que liga o estado do Mato Grosso até o porto de Miritituba, no Pará, e que é um dos principais corredores para o escoamento da produção de grãos do país. Em comunicado ao Grupo Liberal, a empresa informou que o início da operação instalada no município de Trairão depende apenas de data a ser definida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Haverá ainda uma campanha de divulgação dez dias antes da mudança.

A tarifa será de R$ 9,80 por eixo e é a mesma aplicada nas outras duas praças administradas nos municípios de Cláudia e Guarantã do Norte, no Mato Grosso, onde a cobrança do pedágio começou em fevereiro passado. Apesar de ser a mesma concessionária, o estado do Pará terá um modelo de cobrança diferente, com passagem livre para carros, motos e caminhões de menor porte.

A empresa também oferece desconto de 5% para usuários que pagarem o pedágio usando o sistema eletrônico em toda a extensão da via. Assim, quem optar por essa forma de pagamento deverá desembolsar R$ 9,31 por eixo. Estima-se que cerca de 1.500 carretas trafeguem por dia na rodovia.

A concessão da BR-163 foi realizada em um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), em 2021. A Via Brasil assinou contrato para administrar a rodovia por dez anos. Nesse período, a previsão é que mais de R$ 2 bilhões sejam investidos, incluindo projetos de operação, manutenção, monitoramento, conservação, implantação de melhorias e manutenção dos serviços aos usuários.

Outra rodovia que terá pedágio no Pará será a PA-150, leiloada pelo para a iniciativa privada no mês passado. Em entrevista ao Grupo Liberal, o secretário de estado de transportes, Adler Silveira, adiantou que há possibilidade de implantação de um sistema de cobrança a partir do 13º mês da concessão, ou seja, somente a partir de meados de 2024. De acordo com o titular da Setran, o pedágio terá valor mínimo de R$ 10,10, sendo que as motocicletas serão isentas do pagamento.

Antes disso, deve ocorrer ainda assinatura do contrato com a empresa vencedora dentro do prazo de até 120 dias. Depois, durante os 12 primeiros meses, serão feitos investimentos em melhorias, como sinalização, implantação de bases funcionais prontas para guincho, saídas para os 11 municípios interligados, entre outras obrigações.