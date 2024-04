Capitão Poço, no Pará, recebe Carreta Itinerante do TRT-8 para atendimentos jurídicos

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) iniciou, nesta segunda-feira (22/04), na Praça Matriz de Capitão Poço, o projeto “Carreta Itinerante” pela região nordeste do Pará, com serviços e atendimentos de educação jurídica trabalhista. Das 8h às 14h, os capitão-pocenses poderão esclarecer dúvidas sobre temas, como: contrato de trabalho, aposentadoria, FGTS, férias e 13º salário.

É preciso estar em posse de algum documento oficial com foto para ter acesso aos serviços. Após um serviço de triagem, a pessoa interessada será encaminhada para um dos quatro órgãos que participam da ação: além do TRT-8, o INSS, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego integram a unidade móvel do TRT.

“Com os órgãos parceiros, nós conseguimos a documentação eventualmente necessária para uma reclamação trabalhista, bem como orientar e esclarecer quanto aos direitos trabalhistas. O Ministério do Trabalho e Emprego, INSS e CEF viabilizam esse esclarecimento inicial e, tendo caso para os direitos trabalhistas, a pessoa querendo pode atermar sua reclamação trabalhista”, destaca o juiz do Trabalho, Avertano Messias Klautau.

Ourém, Bragança e Salinópolis serão as próximas cidades a receberem o atendimento gratuito da Carreta Itinerante do TRT-8, sempre no horário das 8h às 14h. “Convido os moradores dessas cidades a disporem de tais serviços, acessando os locais de atendimento. Para nós, será uma grande satisfação levar ações de cidadania aos munícipes”, ressaltou Klautau, durante o início dos atendimentos nesta segunda-feira em Capitão Poço.

Confira o cronograma da Carreta Itinerante:

Segunda, 22/04 – Praça da Igreja da Matriz de Capitão Poço , das 8h às 14h

– Praça da Igreja da Matriz de , das 8h às 14h Terça, 23/04 – Orla de Ourém (Concha Acústica Thomaz Ruffeil), das 8h às 14h

– Orla de (Concha Acústica Thomaz Ruffeil), das 8h às 14h Quarta, 24/04 e Quinta, 25/04 – Praça da Bíblia em Bragança (Estação Cultural Armando Bordalo da Silva), das 8h às 14h

– Praça da Bíblia em (Estação Cultural Armando Bordalo da Silva), das 8h às 14h Sexta, 26/04 – Praça Luiz Souza Bentes em Salinópolis, das 8h às 14h