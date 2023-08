Campos Neto: Aumento nos combustíveis pela Petrobras terá impacto inflacionário

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou a influência do aumento nos preços dos combustíveis divulgado nesta terça-feira (15) pela Petrobras na taxa de inflação. Ele previu que esse reajuste, que entra em vigor nesta quarta-feira (16), poderá ter um efeito de aproximadamente 0,40 ponto percentual no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre agosto e setembro.

"O aumento significativo nos preços dos combustíveis hoje terá consequências na inflação. O impacto direto da gasolina na inflação é incontestável. Haverá mais ajustes com o aumento recente", afirmou Campos Neto durante um evento na sede da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

Ao abordar o aumento nos preços dos combustíveis, o presidente do Banco Central estimou que "o impacto deverá girar em torno de 0,40 pp nos meses de agosto e setembro".

O preço da gasolina será aumentado em 16,2%, atingindo R$ 2,93 por litro para as distribuidoras, enquanto o preço do diesel subirá para R$ 3,80 por litro, representando um aumento de 25,8%. Essa ação tem como objetivo reduzir a diferença de preços em relação ao mercado internacional, além de minimizar o risco de escassez de combustíveis no país.