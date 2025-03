Bolsas da Europa operam em baixa, com foco no BoE em meio a decisões de juros

Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/03/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores monitoram decisões de política monetária, com foco no anúncio do Banco da Inglaterra (BoE).

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,51%, a 552,52 pontos.

Nas últimas horas, o banco central suíço, o SNB, cortou seu juro básico em 25 pontos-base, a 0,25%, enquanto o da Suécia, conhecido como Riksbank, manteve sua principal taxa em 2,25%.

Investidores estão na expectativa agora pelo BoE, que provavelmente deixará seu juro em 4,5%, interrompendo o ciclo de flexibilização monetária, após sinais de fraqueza na economia do Reino Unido e em meio a incertezas sobre a política tarifária do governo Trump.

Ontem à tarde, quando os mercados acionários da Europa já tinham encerrado os negócios, o Federal Reserve (Fed) manteve os juros dos EUA, como era amplamente esperado, mas também reiterou projeção de dois cortes nas taxas este ano, impulsionando as bolsas de Nova York.

Abordando a questão das tensões comerciais, a presidente do BCE, Christine Lagarde, divulgou hoje cálculos de como as tarifas dos EUA a produtos da União Europeia e medidas retaliatórias podem reduzir o crescimento econômico da zona do euro e impulsionar a inflação.

Às 7h01 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,21%, a de Paris recuava 0,85% e a de Frankfurt registrava queda de 1,29%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,24%, 0,94% e 0,26%, respectivamente.

