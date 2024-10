BNDES destina R$ 192 milhões para Alloha Fibra, expandindo internet em 8 estados, incluindo Pará

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 192 milhões à Alloha Fibra, por meio do programa BNDES Fust, para a expansão da rede de dados de alta capacidade (banda larga fixa) em 81 municípios dos estados do Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe.

O projeto incluirá 401 mil domicílios na área de cobertura, com previsão de conectar 88 mil deles à rede de fibra óptica da Giga Mais, marca da Alloha Fibra. A estimativa é de beneficiar mais de 300 mil pessoas com o acesso à internet por conexão de banda larga.

As novas conexões beneficiam a economia das regiões contempladas pelos investimentos. A conectividade de alta capacidade é fundamental para o desenvolvimento, porque facilita o acesso a oportunidades de negócios, educação e serviços de saúde.

“Este programa, o BNDES Fust, tem por objetivo estimular a expansão, o uso e a melhoria das redes e dos serviços de telecomunicações, além de reduzir as desigualdades regionais, em linha com o plano do governo Lula de garantir a conectividade e a inclusão digital no Brasil até 2026”, ressaltou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“Estamos acelerando as nossas ações para levar internet de qualidade para quem mais precisa. Isso significa pessoas com mais acesso a serviços públicos e privados, incentivo à economia, mais oportunidades profissionais e educação. Vamos seguir incentivando a conectividade por todo o Brasil, com esses recursos do Fust”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

“Componentes como boa saúde financeira, diligência e altos padrões de governança corporativa, que permeiam nossa gestão, nos habilitam a buscar novas alternativas de financiamento para a continuidade da expansão da empresa e reforça nossa credibilidade junto ao BNDES”, assegura Felipe Matsunaga, vice-presidente de RI e Novos Negócios da Alloha Fibra.

Este é o segundo financiamento à Alloha Fibra aprovado pelo BNDES. Em agosto deste ano, a Alloha Fibra celebrou contrato para receber R$ 148 milhões em recursos, que estão sendo utilizados para expandir a disponibilidade de serviços de banda larga fixa fibra óptica em 18 municípios no Maranhão e 9 no Pará. Com esses dois projetos, a companhia busca levar infraestrutura de conectividade a regiões com pouco acesso à internet de qualidade, democratizando a digitalização dessas localidades. Até o segundo semestre de 2026, a empresa espera atender quase mil cidades no País.

BNDES Fust

O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) foi criado pela Lei 9.998/00, após a privatização do Sistema Telebrás. Tem como objetivos estimular a expansão, melhorar a qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir as desigualdades regionais e estimular o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade para promoção do desenvolvimento econômico e social.

O Fust é administrado pelo Conselho Gestor do FUST (CGFust) que aprova, acompanha e fiscaliza a execução dos Planos de Aplicação de Recursos (PAR) submetidos pelos seus agentes financeiros. Atualmente, o BNDES é o único agente financeiro a ter um PAR aprovado pelo Fust.

A empresa – A Alloha Fibra é o maior grupo independente de fibra óptica FTTH (fiber to the home) do Brasil, a quarta maior operadora de telecom em extensão de fibra óptica e a quarta maior em banda larga fixa em número de clientes. Presente em mais de 860 cidades de 22 estados, a Alloha Fibra é líder em mais 100 delas, conectando mais de 1,6 milhão de brasileiros por meio de uma rede de fibra óptica que se estende por mais de 150 mil quilômetros.