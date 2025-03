BC chinês detalha medidas para 'melhorar qualidade e eficiência dos serviços financeiros'

Visando melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços financeiros para estabilizar o comércio exterior e o investimento estrangeiro, o Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) e a Administração Estatal de Câmbio decidiram expandir o programa piloto de negócios integrados de fundos em moeda estrangeira e yuan chinês para corporações multinacionais em Guizhou, Yunnan, Xinjiang e outras províncias e cidades, "facilitando o uso coordenado de fundos transfronteiriços por empresas multinacionais".

Segundo o PBoC, as multinacionais poderão decidir a taxa de concentração de dívida externa e empréstimos no exterior com base em princípios macroprudenciais e conseguirão lidar com a coleta e o pagamento centralizados de yuan e moedas estrangeiras de empresas associadas no exterior por meio de contas principais nacionais.