Ativos de países emergentes atraem US$ 15,9 bilhões em fevereiro, mostra IIF

Ativos de países emergentes atraíram US$ 15,9 bilhões em investimentos estrangeiros em fevereiro, em termos líquidos, segundo cálculo do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). Os títulos de dívida mantiveram a resiliência e obtiveram US$ 18,1 bilhões no mês passado, enquanto as ações sofreram perdas de US$ 2,1 bilhões, diz o IIF, em nota divulgada nesta sexta-feira, 14.

Apenas as ações da China contabilizaram entradas de US$ 11,2 bilhões em fevereiro, em meio ao renovado otimismo com o setor de tecnologia, principalmente nas áreas de inteligência artificial (IA) e semicondutores, de acordo com o IIF.

Incertezas globais, no entanto, afastaram os investidores de ações de outros mercados emergentes.

O IIF também destaca que Brasil e Chile registraram forte demanda por crédito corporativo em fevereiro, graças a uma melhora das condições de mercado.