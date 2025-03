Apartamentos de R$ 500 mil a R$ 750 mil são os mais procurados em Belém, aponta estudo

A movimentação na busca por imóveis na capital paraense em 2024 apontou que os apartamentos com valores entre entre R$ 500 mil e R$ 750 mil têm sido o alvo preferencial de quem procura um imóvel. A informação é da 3a edição do Anuário DataZAP, lançado pela fonte de inteligência imobiliária do Grupo OLX. O estudo indica um número maior de ofertas disponíveis do que de buscas. Imóveis nessa faixa de preços representam 27% da oferta, enquanto a procura corresponde a 22%.

De acordo com o Anuário, a composição espacial da demanda por imóveis residenciais em Belém mostra que os bairros Marambaia e Pedreira têm sido muito procurados, representando juntos 19,5% da demanda na capital paraense. No caso da Marambaia, houve ganho de participação no mercado que caracterizou o bairro “como o principal expoente de demanda nos últimos 12 meses, com o acréscimo de 3,4 pontos percentuais no período”. diz trecho do Anuário.

COP 30

Daniel Farias, advogado especialista em Direito Imobiliário, e que atua há 20 anos neste mercado, afirmou que Belém experimenta um momento de prosperidade impulsionado pela COP 30. “Estamos presenciando uma série de intervenções urbanas, de melhorias na infraestrutura e logística da cidade. E isso está fazendo com que o mercado imobiliário venha junto, no sentido de aproveitar o crescimento da cidade, aproveitar que a cidade está sendo modernizada e melhor estruturada”, afirmou.

Segundo ele, a busca por apartamentos entre R$ 500 mil e R$ 750 mil é um reflexo do aumento no poder de compra da classe média nesse cenário da COP. “A gente vê a cidade mais pujante com obras de infraestrutura, saneamento e com obras de adequação da cidade. Esse valor circula aqui na nossa região, circula entre as pessoas e faz com que essas pessoas tenham um poder de compra aumentado”, explicou Farias.

Na opinião do advogado, a Conferência também impacta a procura por imóveis nestes bairros. “Nas proximidades da Marambaia, está sendo construído o Parque da Cidade, que é um parque urbano maravilhoso, local onde acontecerá a maior parte das reuniões da COP. É um parque urbano com 500 mil metros quadrados, então é natural que essas áreas do entorno, como a Marambá e como a Pedreira, sejam aquecidas”, disse.

Outro bairro destacado pelos dados do Anuário é o Benguí, que surge como o destaque positivo quando o assunto é oferta de imóveis residenciais no período de 2023 a 2024. A localidade ganhou participação no mercado registrando um acréscimo de 0,8% ponto percentual. Na região com maior oferta, o Umarizal, que tem um dos metros quadrados mais valorizados da cidade, se destacou somando 10,0%.

Mercado de Aluguel

A 3a edição do Anuário traz como novidade a avaliação do mercado de aluguel. De acordo com os dados, os apartamentos de dois dormitórios foram os mais procurados em 2024, concentrando 44% das buscas. Os imóveis de 60-90 m2 também tiveram a preferência da maioria do público interessado em alugar um imóvel.

Também são maioria os que procuram imóveis na faixa de R$3,5 mil a R$5 mil. Pedreira, Marco e Umarizal são os bairros que despertam maior interesse e juntos concentram mais de 44,1% das buscas. No quesito oferta de imóveis, o Umarizal lidera o ranking com 19,7% de participação.