ANP realiza fiscalização no Pará e outros estados do Brasil

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) realizou ações de fiscalização em postos de combustíveis no Pará e em outras 12 unidades da federação, entre os dias 18 a 21 de dezembro deste ano. Em alguns estabelecimentos paraenses foram encontradas irregularidades.

VEJA MAIS

Os agentes da ANP fiscalizaram um transportador-revendedor-retalhista (TRR) e sete postos de combustíveis de Belém, Marituba e Castanhal. Um posto de combustível foi autuado, em Castanhal, por se recusar a fornecer amostras de combustíveis para o monitoramento da qualidade. Em Belém, a operação resultou na autuação de um TRR por apresentar combustíveis diesel B S10 e diesel B S500 fora das especificações. Não foram identificadas irregularidades em Marituba.

Nos demais estados, os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, a adequação dos equipamentos e dos instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, bem como as documentações de autorização de funcionamento das empresas e as relativas às movimentações dos combustíveis.

Em Roraima, foram realizadas fiscalizações em 13 postos revendedores de combustíveis e dois pontos de abastecimento. No Amazonas, os agentes estiveram em 14 postos revendedores de combustíveis e seis postos flutuantes. Os fiscais da ANP vistoriaram 18 postos de combustíveis, sete revendas de GLP e um produtor de lubrificantes de cidades do Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina, foram fiscalizados 12 postos de combustíveis e duas revendas de GLP. Ao todo, 83 agentes econômicos foram vistoriados em São Paulo.