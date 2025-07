ACP promove solenidade do Diploma Mérito Educacional 2025 em Belém

O Salão Nobre da Associação Comercial do Pará (ACP), na avenida Presidente Vargas, em Belém, será o palco das homenagens da solenidade da Câmara Setorial de Educação da Associação Comercial do Pará (ACP), nesta quarta-feira (23), para a entrega do ‘Diploma Mérito Educacional 2025’, honraria destinada a personalidades de destaque no cenário educacional paraense.

A Câmara Setorial de Educação da ACP, desde sua criação no ano de 2009, vem valorizando a educação no Pará. Entre suas principais iniciativas, destaca-se o tradicional Encontro de Educadores e Gestores do Pará, que este ano terá a 19ª edição, reunindo especialistas, gestores e educadores em um espaço de debate e troca de experiências.

De acordo com a ACP, o Prêmio Mérito Educacional foi instituído para homenagear profissionais que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da educação no Pará, estimulando práticas de excelência e a inovação no setor.

Em edições anteriores, o prêmio já foi concedido a importantes nomes da educação, como Edson Franco, Benvinda Araújo, Manoel Leite, Suely Menezes, Gina Bolonha Fiuza de Melo,

Nazaré Mello Uchoa, Mauro Leônidas, Maria de Nazaré do Vale Soares, Cláudio Noronha, Salime Khaled e Lia Barros.

Este ano, a homenageada é a professora Maria Betânia Carvalho Fidalgo Arroyo. Ela é doutora em administração, reitora da Universidade da Amazônia (Unama), e diretora do Grupo Ser Educacional. A doutora Betânia preside o Conselho Estadual de Educação do Pará.

“Com essa homenagem, a ACP reafirma seu compromisso com a valorização da educação e de seus protagonistas, reconhecendo trajetórias inspiradoras que fazem a diferença no presente e constroem o futuro do nosso estado”, destaca a direção da ACP.