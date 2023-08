4º lote de restituição do IR 2023 será pago em 31 de agosto

O 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023 vai pagar R$ 169 milhões a 121 mil contribuintes do Pará, no próximo dia 31 de agosto. O estado vai receber a maior fatia da 2ª Região Fiscal da Receita Federal, que abrange os estados do Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, onde R$ 359 milhões serão restituídos a 259 mil contribuintes. Em todo o país, serão pagos R$ 7,5 bilhões a 6,11 milhões de contribuintes nesse lote.

A consulta ao 4º lote de restituição do IR 2023 poderá ser efetuada a partir das 10 horas da manhã da próxima quinta-feira, 24, no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br) abrindo as abas “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar a Restituição”.

O pagamento desse lote, o penúltimo dos cinco lotes programados pelo fisco, será efetuado no dia 31 de agosto na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração do IR.

O segundo maior montante de restituições na 2ª Região Fiscal, será realiza no estado do Amazonas, com R$ 79 milhões a serem pagos para 61 mil contribuintes. Na sequência, aparece Rondônia com R$ 51 milhões para 37 mil pessoas.

Prioridades

O governo informou que, do total de R$ 7,5 bilhões em restituições, R$ 6,6 bilhões serão pagos a 5.761.117 contribuintes sem prioridade legal que entregaram a declaração do IR até 29 de maio. Enquanto o restante, R$ 914,4 milhões, serão destinados aos contribuintes com prioridade no recebimento, que são: os idosos acima de 80 anos (11.960), aqueles com idade entre 60 e 79 anos (86.427), os contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (9.065), contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (30.453) e os que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX (219.288).

Confira o número de contribuintes e os valores a serem pagos no 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023 entre os estados da 2ª Região Fiscal:

PA: 121.371 contribuintes- R$ 169.037.872,42

AC: 13.779 contribuintes- R$ 19.885.097,66

AP: 13.503 contribuintes- R$ 21.524.776,23

AM: 61.193 contribuintes- R$ 79.049.793,10

RO: 37.127 contribuintes- R$ 51.751.416,40

RR: 12.090 contribuintes- R$ 17.933.649,43

2ª Região Fiscal: 259.063 contribuintes- R$ 359.182.605,24