Dona de hamburgueria expõe revolta com SBT por quebra de acordo

A proprietária de uma pequena hamburgueria de Santo André, em São Paulo, decidiu revelar uma situação estressante nesta quinta-feira (20). O programa Fofocalizando, do SBT, encomendou alguns combos temáticos da Barbie para mostrar no programa, mas não divulgou o nome da loja, o que chateou a dona.

No relato, a filha da dona identificada no Twitter como La Belle de Jour (Brida Carolline), explicou que a emissora entrou em contato com a hamburgueria de sua mãe pedindo 6 Combos da Barbie para divulgação na televisão naquele dia. Empolgada com a oportunidade, a dona até contratou uma freelancer para ajudar a preparar os combos a tempo do combinado.

Hambúrguer, batata, refrigerante e sobremesa, todos personalizados e na cor rosa, foram enviados. Assim que a encomenda foi recebida, o SBT informou que não iria divulgar o nome da loja, pois já haviam fechado parceria com outro estabelecimento. "Comeram os combos da minha mãe ao vivo e nem ao menos mencionaram o nome da nossa hamburgueria", escreveu indignada.

A usuária também mencionou que ficaram incomodadas com as "piadas sarcásticas" feitas por Léo Dias. "Minha mãe está desolada, extremamente triste e magoada", continuou a usuária.

Assista o momento que os combos da Barbie chegam no Fofocalizando.

Após o exposed, a jovem apagou a primeira postagem, por motivos jurídicos. "Apaguei pois sofri ameaças judiciais alegando que mentimos no relato. Como eu disse, eles se ofereceram para pagar, mas isso não muda o descaso que tiveram", disse em outro tweet.

Logo depois, ela publicou novamente seu relato, dessa vez com alguns trechos editados. "Divulgamos no Instagram, os clientes super empolgados, todos esperando pela menção e ela não veio", continuou.

Os internautas mostraram apoio e solidariedade à situação, enquanto alguns tentaram justificar a ação do SBT, afirmando que a divulgação poderia estar relacionada ao departamento comercial da empresa. A emissora ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.

Veja a publicação completa:

