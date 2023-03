Dieta mediterrânea: conheça a 'melhor alimentação do mundo'

Região banhada pelo Mar Mediterrâneo é conhecida por seguir uma alimentação que ficou famosa no mundo todo, apresentando alta expectativa de vida e baixa incidência de doenças. A chamada 'dieta mediterrânea' foi centro de estudos de muitos cientistas durante anos, para entender os motivos de ter tanta gente saudável no local. Em 2010, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu a dieta como patrimônio cultural imaterial da humanidade.

O cardápio prioriza alimentos integrais e naturais, que inclui azeite, legumes, frutas, frutos do mar, vinho e derivados do leite. Todos os nutrientes que são mais propícios para a saúde, fontes de vitaminas, minerais, ácidos graxos mono e poli-insaturados, fibras e antioxidantes. Além de seguir o baixo consumo de alimentos ricos em gordura saturada, diminuindo o risco de doenças crônicas e aumentando a longevidade. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Newcastle, na Inglaterra, sugere que a dieta pode inclusive reduzir o risco de Alzheimer.

O estudo, publicado na BMC Medicine, analisou mais de 60 mil idosos que seguiram a dieta durante nove anos. O resultado mostrou que as chances de desenvolver demência foram reduzidas em cerca de 23%. Segundo o autor da pesquisa, Oliver Shannon, os participantes também diminuiram o consumo de carne vermelha, doces e massas.

Além disso, a dieta também ajuda a melhorar o metabolismo e a promover o controle de peso. Saiba como fazer a dieta mediterrânea.

Como fazer a dieta mediterrânea?

A alimentação natural é a chave dessa dieta. Quem quer começar a seguir esse estilo de vida deve cortar os alimentos industrializados e artificiais. A dieta é segura, porém é necessário acompanhamento médico para quem é diagnosticado com doença celíaca e restrição à lactose, pois contém trigo e derivados de leite no cardápio.

Recomenda-se cerca de sete porções de frutas e vegetais por dia, por conta das fibras e vitaminas. Azeite, azeitona, abacate e o óleo de olivia são indicados para substituir manteiga e margarina. O grupo das oleaginosas também é indispensável, incluindo castanhas e as demais sementes. Elas são ricas em calorias e 'gorduras boas' que trazem benefícios para o coração. Cereais integrais, como o macarrão, devem susbtituir o carboidrato refinado, ou seja, a farinha branca.

Carne branca, peixe e frutos do mar são recomendados no mínimo duas vezes por semana e podem ser temperados com ervas e condimentos, para evitar o uso excessivo de sal. O consumo de vinho também é recomendado, porém não é obrigatório.

Vale ressaltar que, para seguir esta ou qualquer outra, é importante consultar antes um profissional especializado, como nutricionista ou nutrólogo, para orientações.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)