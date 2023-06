🏳️‍🌈 DIA DO ORGULHO: Conheça 8 empreendimentos LGBTQIAPN+ em Belém

No Dia do Orgulho, celebrado nesta quarta-feira (28), fortalecer os empreendimentos LGBTQIAPN+ é especialmente significativo para promover a inclusão e o empoderamento econômico. Nessa data, a comunidade se une para reivindicar seus direitos, lutar contra a discriminação e promover a igualdade.

Esses empreendedores buscam oferecer espaços seguros e acolhedores para a população. Incentivar essas empresas é uma maneira poderosa de mostrar seu apoio, de ser um aliado da causa e de contribuir para a construção de um mundo mais justo, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Por isso, OLiberal.com separou 8 empreendimentos paraenses comandados por pessoas LGBTQIAPN+ para você conhecer e apoiar.

Cerâmica Família Sant’ana

A Cerâmica Família Sant'Ana é um empreendimento que tem como sócio Heitor Sebastian, um homem trans que combina tradição, cultura e diversidade para impulsionar uma empresa já consagrada no ramo da cerâmica em Icoaraci. Além de comercializar peças de barro cheias de estilo, a Família Sant'ana oferece um workshop de cerâmica para quem quer aprender as técnicas de modelagem manual.

Endereço: Tv. Soledade, nº 686 - Icoaraci

Rebuw Club

O Rebuw é um bar LGBTQIAPN+ liderado pelo casal Kathleen la Rocque e Larissa Matos. Desde os drinks até a decoração, toda a estética do lugar é cuidadosamente pensada para representar e homenagear a comunidade LGBTQIAPN+, principalmente o público feminino, com o slogan "Aqui quem manda são as mulheres".

Endereço: rua Bernal do Couto, nº 571 - bairro Umarizal.

Studio de Luta para Mulheres

O Studio Leão é uma academia de defesa pessoal feminina que oferece aulas de karatê, capoeira, muay thai, boxe, jiu-jitsu e treino funcional. A proprietária Carol Leão, que é bissexual, criou esse espaço com o objetivo de proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para que as mulheres possam praticar suas lutas sem se preocupar com olhares maldosos e preconceituosos. Por isso, todas as aulas são ministradas exclusivamente por mulheres, sendo a maioria delas LGBTs.

Endereço: Rua do Arsenal, nº 175, sala 2, entre Veiga e Triunvirato - bairro Cidade Velha

Studio Tman Barber

O Studio de design de corte, BodyPiercing e Tattoo é liderado por Rafael Ferreira, um homem trans, e conta com uma equipe composta por 100% de funcionários LGBTQIAPN+, com destaque para barbeiros trans conhecidos por seus cortes e técnicas em degradê. O espaço promove a inclusão e atendimento acolhedor principalmente para pessoas da comunidade.

Endereço: Av. Arthur Bernardes, nº 448 - bairro Telégrafo.

Davi Quem Fez

O espaço Davi Quem Fez é liderado pelo casal Davi Azevedo e Marco Portugal, que juntos administram uma loja especializada em lettering, ilustrações, arranjos, balões com gás hélio e presentes criativos, como placas personalizadas e cestas para datas comemorativas. Tudo feito à mão e sob encomenda.

Endereço: Rua Diogo Móia, 1042 - bairro Umarizal.

Glôu Rainbow

A Glôu Rainbow é uma loja online destinada a pessoas trans que utilizam binders, que são fitas que permitem achatamento dos seios. Chris Araújo, um homem trans demissexual, criou o empreendimento com o propósito de promover autoestima e amor próprio dentro da comunidade trans.

Z3 Training

A Z3 Training é uma academia de treinamento físico de alto desempenho, com uma ampla variedade de modalidades e exercícios. A sócia-proprietária Évila Paraíso é head coach do espaço e, além de proporcionar um treinamento motivador para desenvolvimento físico e mental dos seus alunos, ela promove a inclusão da comunidade LGBTQIAPN+ no ambiente.

Endereço: Padre Eutiquio, 1390 - bairro Batista Campos

Maira Pole Dance Studio

Maira Damasceno é professora de educação física, bissexual e instrutora de pole dance, além a proprietária do Maira Pole Dance Studio, um espaço onde são oferecidas aulas de diferentes modalidades de pole dance, lira acrobática e ballet fit. Ela reforça que a prática é para qualquer pessoa que queira fazer um exercício físico diferente, melhorar a flexibilidade, força e ritmo.

Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, nº 1868 - bairro Nazaré.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)