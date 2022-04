Deputados paraenses reagem a indulto a Daniel Silveira

O anúncio do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8 anos e nove meses de prisão em regime fechado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) repercutiu rapidamente entre políticos paraenses nas redes sociais.

No decreto, Bolsonaro se vale da prerrogativa presidencial para concessão de indulto e cita a liberdade de expressão como pilar da sociedade para justificar a medida, já que a ele “foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público” e que “a sociedade encontra-se em “legítima comoção, em vista da condenação do parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição”.

VEJA MAIS

No Twitter, o deputado estadual Bordalo (PT) afirmou que, com a medida, o presidente desrespeita as instituições republicanas, ressaltando que Bolsonaro “desmoraliza, envergonha, insulta e ameaça mais uma vez os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito”.

A deputada federal Vivi Reis (PSOL) classificou como grave a concessão do indulto e reagiu com indignação. “É mais um ataque à democracia e uma afronta à Suprema Corte. A Presidência da República se transformou num condomínio de proteção de criminosos”, disse a parlamentar que acrescentou: “Enquanto Bolsonaro seguir no poder, o crime vai continuar ditando as regras. Não permitiremos!”.

Por sua vez, o deputado estadual Delegado Caveira (PL), mesmo partido do presidente, comemorou: “Acertadamente, com uma caneta bic, nosso presidente Bolsonaro fez justiça e concede o perdão da pena ao Deputado Federal Daniel Silveira, o qual foi condenado pelo STF a quase 9 anos de prisão”. No post, o parlamentar publicou ainda uma imagem com a frase: “UMA CANETA JUSTA, FALA MAIS QUE NOVE!”

Em vídeo publicado em seu perfil, o delegado Èder Mauro (PL) demonstrou apoio ao presidente: “Parabéns, presidente Bolsonaro pela decisão tomada hoje, botando ordem nesse pais, fazendo com que seja reparada uma verdadeira injustiça por perseguição política em cima de um grande deputado como o deputado Daniel Silveira”.

Éder Mauro afirmou ainda que Silveira “estava servindo de bode expiatório pra essa corja que estava simplesmente acabando com a nossa democracia”.