Youtube homenageia caligrafia e lettering com playlist e logo especial

O Youtube lançou nesta quarta-feira (16/08) um logo especial e uma playlist em homenagem à caligrafia, ao lettering e aos canais dedicados às escritas artísticas. A playlist, evidenciada após o usuário clicar nas letras estilizadas do logo, contém vários vídeos com técnicas e ideias para caligrafia e lettering.

Na homepage do site, é possível observar o nome da plataforma ser desenhado lentamente com uma fonte diferente, como que imitando uma pessoa treinando caligrafia. Ao clicar nas letras, o usuário é redirecionado a uma versão da página inicial que evidencia a playlist "Traços de Talento", que contém 11 vídeos de técnicas, ideias e tutoriais relacionados às artes da caligrafia e lettering, todos na língua padrão do usuário.

O que é lettering e qual a diferença entre lettering e caligrafia

Apesar de similares, lettering e caligrafia são duas artes diferentes. A caligrafia envolve a escrita à mão com ênfase na beleza, harmonia e expressão estética das letras, palavras e textos, o que envolve muitas regras e normas quanto a espessura das linhas, os ângulos e os traços. Já o lettering é a arte de desenhar letras à mão sem regras estritas de formação, o que dá maior liberdade criativa ao artista. No lettering, palavras ou frases inteiras são desenhadas em estilos personalizados e únicos, adaptados para atender a uma emoção, propósito ou tema.