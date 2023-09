Tatuagem na bunda: saiba origem, significados e as regiões mais e menos doloridas para tatuar

Está pensando em fazer uma tatuagem mais ousada? Uma tatuagem no bumbum é a melhor ideia para quem deseja um toque de sensualidade e originalidade em seu corpo.

Este local é discreto, o que a torna uma opção perfeita para quem deseja um toque mais sexy, mas sem exageros. Além disso, o bumbum oferece uma ampla área para tatuagens maiores e detalhadas. E a boa notícia é que, devido à presença de músculos e gordura nessa região, as tatuagens tendem a ser menos dolorosas de se fazer.

Para tirar dúvidas e ajudar na escolha, separamos algumas curiosidades sobre origem e significados de tatuagens no bumbum.

VEJA MAIS

Origem da tatuagem na bunda

A tatuagem tem uma história milenar de várias culturas antigas e as na região no bumbum e quadril eram usadas por mulheres em homenagens a deusas da fertilidade, associando aos quadris largos e a maio chances de ter filhos.

Tatuagens de desenhos abstratos nessa região foram encontradas nos corpos múmias do Egito Antigo. Além disso, as deusas da fertilidade tinham atributos de guerreiras, já seus quadris tem um extenso músculo, associado à força.

Tatuagens na bunda e seus significados

• Formas abstratas: Esses são os desenhos mais antigos tatuados e, por não terem forma definida, possuem um significado pessoal para cada pessoa.

• Flores: Rosas e lótus são flores espirituais e crisântemos e asfódelos homenageiam os mortos. Mas podem ser as flores preferidas de alguém especial.

• Animais: Qualquer animal pode ser representado no quadril, mas é importante escolher um que acompanhe a silhueta do corpo e as curvas do quadril. Cada um tem uma característica, como força, lealdade ou persistência.

• Pássaros: Representam a liberdade, voando sozinhas ou em bando. Pode significar uma homenagem para quem já morreu, representando a alma que se libertou da prisão do corpo.

• Borboletas: Além de também ser um símbolo de liberdade, as borboletas representam mudança pela sua surpreendente metamorfose.

Regiões mais e menos doloridas para tatuar

• Bumbum: A região menos dolorida de se tatuar, por conta da camada de gordura sob a pele.

• Panturrilha: Pouco dolorido por ter, além de gordura, muito músculo.

• Ombros: Também são poucos doloridos, mas podem demorar na cicatrização.

• Tórax: Pouca dor se a pessoa tiver uma musculatura mais desenvolvida.

• Lombar: Dor intermediária, depende da quantidade de gordura no local.

• Barriga: Dor intermediária, por também depender no tipo físico de cada pessoa.

• Pernas e braços: Nas regiões internas a pele é mais sensível e causa muita dor, mas nas outras pode ser menos dolorido.

• Costela e coluna: Causa muito dor ppor ser próximas de ossos e ter menos gordura.

• Mãos e pés: São áreas doloridas com muitas terminações nervosas, pele fine e ossos superficiais.

• Pescoço: Muito dolorido, o pescoço também tem uma pele fina e terminações nervosas.

• Rosto: Dor intensa, principalmente na testa, pela presença de nervos que deixam a região sensível.

• Genital: Muita dor pela sensibilidade das muitas terminações nervosas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)